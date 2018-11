Pölönen Työeläke-lehdessä: Työeläkeote mobiilipankkiin

Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen haluaa uudistaa työeläkeotteen helposti saavutettavaksi asiakaslähtöiseksi tuotteeksi. Uusimmassa Työeläke-lehdessä hän kertoo näkemyksensä palvelujen uudistamistarpeesta osana työeläkelaitosten kovenevaa kilpailua.

Pankkiiritaustainen Pölönen siirtyi OP:sta työeläkeyhtiö Ilmariseen, missä hän aloitti elokuussa toimitusjohtajana. Ensi töikseen hän uudistaa palveluja ajantasaisuuden suuntaan.

– Luontevinta olisi viedä työeläkeote mobiilipankkiin, missä ihmiset asioivat jo muutenkin, sanoo Pölönen lehden kansiaiheessa.

Pölösen mukaan työeläkeyhtiöiltä odotetaan ratkaisuja myös työelämän ongelmiin.

– Meiltä yritykset odottavat apua työkykyriskien hallintaan ja kuntoutukseen, hän sanoo.

Lastenkirjailija Linda Liukas arvostaa sosiaaliturvaa

Koodisatukirjojen tekijä ja maailmanlaajuisesti tunnettu kirjailija Linda Liukas kertoo lehden aloitusjutussa suomalaisten todellisesta turvaverkosta, opiskelun aikaisesta sosiaaliturvasta.

– Jos mietin amerikkalaisia kavereitani, niin heillä on valmistuessaan valtavat lainat. Ryhdypä siinä sitten yrittäjäksi, Liukas sanoo Työeläke-lehdessä.

Aikaansaavan kirjailijan Hello Ruby -sarjan kirjoja on käännetty 25 kielelle. Hänet on myös palkittu lastenkulttuurin valtionpalkinnolla. Viimeksi lokakuussa yhdysvaltalainen talouslehti Forbes listasi Liukkaan Euroopan 50:n johtavan teknologia-alan naisen joukkoon.

Kansainvälinen sijoituskartoitus luupin alla

Työeläke-lehti taustoittaa yli 20 työeläkesijoittajan tuottovertailun – mitä kokoluokkaa toimijat edustavat ja millaisella allokaatiolla he sijoittavat. Eläketurvakeskuksen sijoituskartoitus kokoaa yhteen keskeisiä eurooppalaisia ja pohjoisamerikkalaisia työeläkesijoittajia. Ensimmäistä kertaa toteutettava kartoitus julkistetaan Etk.fi:ssä lehden ilmestymisviikolla.

Kokemuksen ääntä -palstalla vakuutusoikeuden ylituomari Juha Pystynen katselee yhteiskuntaa satavuotiaan instituution näkövinkkelistä – sananmukaisesti kattojen yltä. Myös hän puhuu asiakasnäkökulmasta, sillä muutoksenhaussa käsittelyajat ovat lyhentyneet useilla kuukausilla.

Lisäksi lehti uutisoi Työeläkepäivän kohokohdat.

Työeläke-lehti on työeläkealan ammatti- ja sidosryhmälehti, jota julkaisee Eläketurvakeskus. Lehdessä tarinoita, henkilökuvia ja asiantuntija-artikkeleita työeläketurvasta faktapohjalta.

