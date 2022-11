Polttoainetuki haettavissa 30.11. klo 16.15 saakka

Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Polttoainetuki koostuu kuljetusyrityksille maksettavasta kuljetustuesta ja työkoneyrityksille maksettavasta polttoöljytuesta. Tukia haetaan samalla hakemuksella Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakuaika päättyy 30.11. klo 16.15, joten nyt käsillä on viimeiset hetket tuen hakemiseen.

Polttoainetukea on mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu-huhtikuu 2022). Tuki kattaa 5 prosenttia polttoainekustannuksista näiltä kuukausilta.

Tukea myönnetty tähän mennessä 25 miljoonaa

Tähän mennessä polttoainetukea on hakenut noin 8 700 yritystä. Niistä päätöksen on saanut 88 prosenttia. Tuen hyväksymisprosentti on pysynyt korkeana, ja 92 prosenttia saapuneista hakemuksista on saanut myönteisen päätöksen.

Tukea on yhteensä maksettu tähän mennessä noin 25 miljoonaa euroa. Toimialoista tukea on saanut eniten maaliikenne ja putkijohtokuljetus sekä erikoistunut rakennustoiminta. Alueellisesti tukea on maksettu eniten Uudellemaalle.

Tarkempia tilastoja on saatavilla polttoainetuen tilastosivulla.

Hakemukset jätettävä klo 16.15 mennessä

Kaikkien hakemusten on oltava perillä Valtiokonttorissa keskiviikkona 30.11. klo 16.15 riippumatta siitä, lähetetäänkö hakemus sähköisen asiointikanavan kautta vaiko postitse. Postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä Valtiokonttorin kirjaamossa viimeistään klo 16.15. Saman päivän postileima ei siis riitä.

Kustannustuen ehdot ja hakuohjeet löytyvät verkosta osoitteesta haepolttoainetukea.fi.