Pölyttäjät pääroolissa – mustikkasadosta tulee keskinkertainen koko maassa

Pölyttäjät ovat ahertaneet mustikkametsissä ja tasanneet kukinnan perusteella odotettuja satonäkymiä. Mustikkasadosta on tulossa keskinkertainen koko maassa. Eteläisessä Suomessa mustikka on poimintakypsää parin viikon kuluttua.

Mustikan satonäkymät olivat kukinnan perusteella paremmat eteläisessä Suomessa. Pölytys onnistui kuitenkin paremmin Jyväskylän pohjoispuolella, ja erot tasoittuivat. Keski- ja Pohjois-Suomessa on siten odotettavissa keskinkertainen mustikkasato heikohkosta kukinnasta huolimatta.



– Parhaimmissa havaintometsissä mustikan pölyttyminen on ollut sataprosenttista, heikoimmissa vain joka viides kukka on päässyt raakileeksi saakka. Keskimäärin hieman alle 60 prosenttia mustikankukista on pölyttynyt koko maan alueella, mikä on ihan hyvä tulos. Pölyttäjiä on siis ollut riittävästi ja ne ovat olleet aktiivisia, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Rainer Peltola.



Puolukka ei vielä ole päässyt riittävän monessa paikassa raakileeksi, jotta sen pölyttymisestä voisi tehdä arvioita, mutta mustikan onnistunut pölytys lupaa hyvää puolukkasadollekin. Puolukan kukinta on ollut useimmissa havaintometsissä keskimääräistä runsaampaa.

Viileä kevät ja alkukesä ovat myöhästyttävät marjojen kypsymistä parilla, kolmella viikolla siitä, mihin viime vuosina on totuttu. Puolukan kypsymistä saataneen odottaa syyskuulle saakka.

Marjahavaintojen määrä on vuonna 2017 merkittävästi suurempi kuin vuonna 2016 Luken ja Suomen 4H-liiton yhteistyön ansiosta. Marjasatoseurannassa on vuonna 2017 lähes 200 tutkimusmetsää eri puolilla maata. Pelkästään mustikkahavaintoja on nyt tehty yli 500:lta yhden neliömetrin kokoiselta koeruudulta.

