Pölyttyykö arvokas tosite lompakon pohjalla? Kolme muhkeaa Lotto-voittoa lunastamatta

Lotossa ei löytynyt lokakuun ensimmäisen lauantain arvonnassa yhtään täysosumaa. 6+1-tuloksia oli kuitenkin pelattu kaksi. Toinen niistä on kokonaan lunastamatta ja toisesta – kymmenen kappaleen kimppapelistä – on lunastamatta kaksi muhkeaa voitto-osuutta.

Toinen peleistä oli pelattu Helsingin Kasarmintorin S-marketissa ja toinen K-market Karhunlähteessä Äänekoskella. Kierroksen 40/2018 oikeat numerot olivat 5, 7, 8, 14, 26, 34 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 3.

6+1-pelien voitto-osuus nousi kierroksella 190 000:een euroon. Äänekosken peli oli jaettu kymmenen kappaleen kimppalapuksi, mutta Kasarmintorin voittotositteita on vain yksi.

Nyt Veikkauksessa ihmetellään kolmen tositteen kohtaloa. Kasarmintorin S-marketissa pelattua lähes 200 000:n euron voittoa ei ole vieläkään lunastettu, vaikka arvonnasta on aikaa kaksi kuukautta. Äänekoskella pelatusta rivistä on siitäkin rahaa ”maailmalla”.

- Äänekosken voitosta on lunastettu vain kahdeksan osuutta. Jossain on nyt kolme todella arvokasta tositetta, joista yhden arvo on peräti 190 000 euroa ja niiden kahden muunkin noin 19 000 euroa. On erittäin todennäköistä, etteivät voittajat itsekään tiedä sitä, että mahdollisesti jossain lompakon kätköissä pölyttyvä paperinpalanen on noin arvokas, sanoo Veikkauksen tiedottaja Pauliina Salonoja.

- On erittäin harvinaista, että näin isojen voittojen lunastaminen kestää näin kauan. Noilla summilla saisi vaikka vähän isompaa joulukinkkua pöytään ja lisää täytettä pukinpussiin.

Veikkauksen voittojen lunastusaika on vuosi arvonnan päättymisestä. Aikaa siis vielä on.

- Jos olisi pelannut tunnistautuneena Veikkaus-korttia käyttäen niin rahat olisivat tulleet suoraan pankkitilille lokakuun lopussa, Salonoja muistuttaa.

Lotossa on ensi lauantaina jaossa iso kymmenen miljoonan euron potti. Eurojackpotissa yhdellä täysosumalla voi voittaa perjantaina 32 miljoonaa euroa.