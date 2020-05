POP Pankki -ryhmään kuuluvat Keuruun Osuuspankki ja Liedon Osuuspankki valmistelevat sulautumista – tavoitteena kolmen kasvualueen vahva pankki

Koronaepidemia lisää POP Pankki -ryhmän tulokseen liittyvää epävarmuutta 9.4.2020 10:20:51 EEST | Tiedote

Koronaepidemian aiheuttama globaali kriisi on heikentänyt talouden näkymiä. Epävarmuus POP Pankki -ryhmän toimintaympäristössä on kasvanut. Voimakkaan markkinavolatiliteetin arvioidaan heikentävän sijoitustoiminnan nettotuottoja. Pandemian vaikutukset talouteen voivat lisäksi pienentää POP Pankki -ryhmän korko- ja palkkiotuottoja sekä kasvattaa luottojen arvonalentumisten määrää. Koronaepidemian taloudellisia vaikutuksia POP Pankki -ryhmän tulokseen on muuttuvan tilanteen vuoksi vaikeaa luotettavasti ennakoida. Johto on aiemmin arvioinut POP Pankki -ryhmän tuloksen muodostuvan vuonna 2020 pienemmäksi kuin vuonna 2019. POP Pankki -ryhmä julkaisee puolivuosikatsauksen 18.8.2020.