Popeda on vuoden 2023 Pirkanmaan palkinnon saaja

Pirkanmaa tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, mutta miten maakuntamme on tässä matkassa tähän mennessä onnistunut? Tavoitteena on, että ilmastopäästöistä olisi vuonna 2030 vähennetty 80 prosenttia verrattuna vuoden 2007 päästötasoon. Tällä hetkellä olemme onnistuneet Pirkanmaalla tiputtamaan päästöjä 31 prosenttia, paljon on siis vielä kirittävää.