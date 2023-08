Porin Prosessivoima rakentaa savukaasujen lämmöntalteenottolaitoksen − polttoaineen tarve ja päästöt vähenevät

Pohjolan Voiman on käynnistänyt luonnon monimuotoisuusohjelman 23.3.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Suomen suurimpiin energiayhtiöihin lukeutuva Pohjolan Voima on käynnistänyt luonnon monimuotoisuusohjelman, jonka se on laatinut yhdessä tärkeiden sidosryhmiensä kuten henkilöstön, omistajien ja nuorten ympäristövaikuttajien kanssa. Tavoitteena on, että yrityksen luonnon monimuotoisuustyö läpäisee tulevaisuudessa kaiken Pohjolan Voiman toiminnan muun vastuullisuuden tavoin.