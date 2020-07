Porissa vuokrataso maan edullisimpia – Vuokrien nousu maltillista

Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa tekemän vuokramarkkinakatsauksen mukaan Porissa on 23 suurimman suomalaisen kaupungin vertailun toiseksi edullisin vuokrataso. Vuokrien kasvu on ollut maltillista. Suhteellisesti nopeimmin ovat viime vuosina kasvaneet suurempien asuntojen vuokrat.

Porin vuokrat ovat kasvaneet vuodessa vain 0,5 prosenttia. Yksiöiden ja kolmioiden vuokrissa on tapahtunut jopa pieni heilahdus alaspäin viime vuoden lopusta tämän vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Suurin prosentuaalinen vuosikasvu (+1,1 %) on ollut kolmioiden ja suurempien asuntojen vuokrissa. Myös viimeisen viiden vuoden aikana suhteellinen vuokrakehitys on ollut nopeampaa isommissa asunnoissa (+5 %).

Porin keskimääräinen vuokrataso (11,1 €/m²) on Suomen 23 suurimman kaupungin joukossa toiseksi alhaisin. Taakse jää ainoastaan Kouvola. Porin kalliimmillakin neliöhinta-alueilla vuokrataso (12,2 €/m²) jää esimerkiksi Turun edullisimman neliöhinta-alueen vuokratasosta (12,6 €/m²).

”Porin asukasluku on ollut viime vuodet laskussa. Tämä heijastuu myös vuokratasoon ja -kehitykseen. Vuonna 2030 Porissa arvioidaan olevan alle 80 000 asukasta. Myös Venatorin lähtö on kova isku, kun yrityksen mukana paikkakunnalta poistuu asteittain 450 työpaikkaa vuoteen 2021 mennessä. Korona vaikeuttaa entisestään vientipainotteisen Porin työpaikkakehitystä sekä kaupungin jo valmiiksi haastavaa taloutta. Porin teollisuutta kohdanneita kolahduksia helpottaa Harjavallan akkuteollisuuden kasvunäkymät, jotka tuovat työtä ja elinvoimaa myös Poriin”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden kokonaisvuokran mediaani oli Porissa 400 euroa. Vuokrapyynnit olivat keskimäärin välillä 370–470 euroa. Porissa yli 500 euron yksiö on harvinaisuus. Porissa myös kaksioiden (538 euroa) ja kolmioiden (660 euroa) vuokrailmoitusten kokonaisvuokran mediaanit ovat todella alhaisia verrattuna vertailun muihin huomattavasti Poria pienempiinkin kaupunkeihin.

Keskimääräinen markkinointiaika oli kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 33 päivää. Kasvua on vuoden takaisesta tilanteesta kolme päivää. Vuokrausajan trendi on selkeällä kasvu-uralla. Porissa opiskelijoiden vaikutus näkyy kausivaihtelussa. Vuokrausajat ovat selvästi lyhimmillään vuoden kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin uudet opiskelijat etsivät asuntoja.

”Poriin mahtuu monta pienempää alueellista markkinaa. Työpaikkojen poistuminen on iskenyt erityisesti Meri-Porin asuntojen kysyntään. Keskustan asuntojen kysyntää on taas nostanut ammattikorkeakoulun siirtyminen vuonna 2017 Vähärauman alueelta rautatieaseman viereen. Keskustaan on rakennettu uusia asuntoja kampuksen ympäristöön. Uudistuotanto painottuu yleisesti keskustaan ja sen liepeille. Keskusta-asumisen suosio on myös Porissa kasvussa”, Rokkanen toteaa.