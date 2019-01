Porista ja Raumalta matkataan nyt helposti Malagaan

Tehdään Tampereen kaupunkiseudusta kansainvälisesti tunnustettu turvallisuusosaamisen keskittymä 8.10.2018 12:21 | Tiedote

Tampereella on laadukasta turvallisuusalan osaamista ja nimekkäitä alan toimijoita. Tavoitteena on vahvistaa jo toimivan turvallisuusklusterin toimintaa sekä tehdä kaupunkiseudusta kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu turvallisuusosaamisen keskittymä, joka toimii ja verkostoituu aktiivisesti. Tarkoituksena on saattaa turvallisuusalan yrityksiä yhteen, löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä sanoittaa ydinviestit seudun vahvuuksista turvallisuuden saralla. Tule mukaan hankkeen avaustapahtumaan Kampusareenalle tiistaina 30.10.2018.