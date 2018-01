Pormestari Jan Vapaavuori ja apulaispormestari Anni Sinnemäki vierailevat Yhdysvalloissa

Pormestari Jan Vapaavuori puhuu tällä viikolla Bloomberg Philanthropies -säätiön sekä Helsingin kaupungin yhteisessä tilaisuudessa New Yorkissa. Yhdysvaltojen matkalle osallistuu myös apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Bloomberg Philanthropies on maailman johtavia kaupunkijärjestöjä, jonka on perustanut New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg. Helsingin tavoite on olla maailman paras testialusta uusille innovaatioille, ja tapahtuman tavoitteena on keskustella siitä, mitä kokemuksia ja oppeja Helsinki ja pohjoismainen malli voisivat tarjota yhdysvaltalaisille kaupungeille sekä nostaa Helsingin profiilia edelläkävijäkaupunkina. Pormestarin alustuksen jälkeen käytävässä paneelikeskustelussa Helsinkiä edustaa apulaispormestari Anni Sinnemäki.

”Tulevaisuudessa kaupungeilla on yhä suurempi merkitys globaalien ongelmien ratkaisemisessa. Kaupunkien kansainvälinen verkostoituminen on tärkeää, ja Helsinki edelläkävijäkaupunkina kiinnostaa maailmalla”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Pormestari delegaatioineen vierailee New Yorkissa myös New Yorkin kaupungin teknologia ja innovaatio -yksikössä ja tapaa New Yorkin teknologiajohtajan. Matkan aikana pormestari tapaa myös New Yorkin elinkeinokehityksestä sekä vapaaehtoistyöstä vastaavia toimijoita. Opintomatkan vierailukohteisiin kuuluu myös merellinen saarikohde, jossa on yhdistetty merellinen kohde ja kulttuuritapahtumat. Helsinki valmistelee tällä hetkellä omaa merellistä strategiaa, jonka yhtenä osana toteutetaan merellinen biennale.

Yhdysvaltojen matkallaan pormestari delegaatioineen vierailee myös Piilaaksossa ottamassa oppia, miten tulevaisuuden teknologiat muuttavat maailmaa, sekä miten digitalisaation kautta voi parantaa kaupungin palveluita. Helsingin tavoite on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa.

