Pormestari Jan Vapaavuori käynnistää erityisselvityksen Kruunusillat-hankkeen kustannusarvio- ja päätöksentekoprosessista

Pormestari Jan Vapaavuori käynnistää ulkopuolisen erityisselvityksen Kruunusillat-hankkeen kustannusten kehittymisestä sekä päätöksentekoprosessista hankkeen eri vaiheissa. Selvityksen taustalla on Kruunusillat-hankkeen kustannusten radikaali kasvu suunnittelun etenemisen aikana. Selvityksen laatimisesta vastaa KPMG.

Kruunusillat-hankkeen raideosuuden alustava kustannusarvio oli 260 miljoonaa euroa, kun Helsingin valtuusto hyväksyi hankesuunnitelman vuonna 2016. Lisäksi kalustohankintojen ja Laajasalon varikkohankkeen osuudeksi arvioitiin noin 115 miljoonaa euroa. Kruunusillat-hankkeen sekä kalusto- ja varikkohankkeen kustannusarvio oli siten kokonaisuudessaan yhteensä noin 380 miljoonaa euroa, kun valtuusto hyväksyi hankkeen.

Kevään 2021 aikana siltaurakan tarjous on saatu ja allianssin suunnitelmat ovat tarkentuneet. Näköpiirissä on kustannusten merkittävä kasvu. Tammikuussa 2021 tiedotettiin Kruunusillat-hankkeen raideosuuden kustannusarvion olevan 350 miljoonaan euroa vuoden 2015 hintatasossa, mikä tarkoittaa noin 370 miljoonaa euroa vuoden 2021 hintatasossa.

Kalustohankintojen ja varikkohankkeen päivittyneet kustannukset ovat yhteensä noin 180 miljoonaa euroa, joiden osalta kustannusnousu kohdistuu asunto- ja varikkohybridinä suunniteltuun Laajasalon varikkoon.

Kruunusillat-hankkeen sekä kalusto- ja varikkohankkeen päivittyneet kustannukset ovat siten yhteensä noin 550 miljoonaa euroa valtuustolle esitetyn 380 miljoonan euron sijaan.

Vuonna 2016 päätöstä tehtäessä myös todettiin, että raitiotiehankkeen rakentamisen yhteydessä tulee toteuttaa myös niin sanottuja liittyviä hankkeita Kruunuvuorenrannassa, Kalasatamassa ja Hakaniemi–Keskusta-alueella, joiden kustannuksiksi arvioitiin tuolloin noin 50 miljoonaa euroa. Liittyvät hankkeet ovat rakennustöitä, jotka eivät ole raitiotien rakentamista, mutta niiden rakentaminen on kuitenkin aikataulutettava samaan yhteyteen raitiotien rakentamisen kanssa.

Tällä hetkellä ja vuoden 2021 hintatasossa liittyvien hankkeiden kustannusarvio on noussut lähes viisinkertaiseksi, 235 miljoonaan euroon. Liittyvien hankkeiden kustannusten nousu johtuu erityisesti rakennustöiden laajenemisesta Hakaniemessä. Liittyvien hankkeiden rakentamisesta päätetään erikseen.

Kokonaisuudessaan ja liittyvät hankkeet huomioiden Kruunusillat-hankkeen kustannusarvio on siten noussut valtuustolle 2016 esitetystä 430 miljoonan euron kokonaisuudesta lähes 800 miljoonaan euroon. Kyse on tämän hetken kustannusarviosta, joka voi edelleen muuttua rakentamisen alkaessa.

”On täysin kestämätöntä, että isojen liikenne- ja rakennushankkeiden kustannukset kohoavat näin dramaattisesti. Kruunusillat-hankkeessa ylitysennuste vastaa jo tässä vaiheessa, ennen kuin varsinainen hanke on edes käynnistynyt, keskikokoisen suomalaisen kunnan vuosibudjettia. Olivatpa syyt muuttuneisiin kustannuksiin mitkä tahansa, on selvää, että ne on perattava huolellisesti. Teemasta on puhuttu jo vuosia, mutta silti näinkin holtittomia tapauksia edelleen ilmenee”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Vapaavuori käynnisti aiemmin pormestarikaudellaan kaupungin oman selvitystyön suurten investointihankkeiden kustannusarvioprosessien kehittämiseksi. Työ valmistui vuoden 2019 lopussa. Osaltaan Kruunusillat-erityisselvitys jatkaa kehitystyötä.

Pormestari korostaa, ettei selvityksessä ole kysymys itse Kruunusillat-hankkeen hyvyydestä tai huonoudesta tai sen tarpeellisuudesta tai tarpeettomuudesta.

”Selvityksessä on kyse ennen kaikkea päätöksentekoa edeltävän asianmukaisen valmistelun turvaamisesta. Erityisesti isoja ja aivan erityisesti kiistanalaisia ja herkkiä hankkeita on pystyttävä valmistelemaan siten, että päätöksentekijät voivat luottaa heille päätöksenteon tueksi tuotettuun aineistoon. Kulttuuri, jossa massiiviset kustannusylitykset kerta toisensa jälkeen vain kuitataan, on epäterve, eikä mitenkään linjassa hyvän hallinnon, vastuullisen taloudenpidon tai ammattimaisen prosessinjohtamisen kanssa”, pormestari Vapaavuori painottaa.

Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman mukaisen enimmäishinnan ylittyessä päätös siitä viedään uudelleen valtuuston käsiteltäväksi elo-syyskuussa 2021. Liittyvien hankkeiden ja varikkohankkeen toteutuksesta päätetään erillisinä. Kaluston hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 2020.