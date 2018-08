Pormestari Jan Vapaavuori: Liikkuminen on liikuntaa tärkeämpää

Helsingin kaupunki käynnistää liikkumisohjelman, jonka tavoitteena on saada helsinkiläiset liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän. Ohjelmalla on myönteinen viesti "Pienikin liike auttaa.”

Helsingin kaupunki käynnistää vuoteen 2021 kestävän liikkumisohjelman, jonka tarkoituksena on saada kaupunkilaiset liikkumaan.

”Nyt ei ole kysymys liikunnan vaan liikkumisen lisäämisestä. Tutkimusten mukaan valtaosa valveillaoloajastamme kuluu liikkumatta, istuen tai makuulla. Tämä on iso terveysriski. Haluamme herätellä helsinkiläisiä siihen, että arkipäiväinen liikkumattomuus on paljon isompi ongelma kuin se, jaksaako käydä jumpassa”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

”Enää ei ole itsestäänselvyys, että edes kaikki pienet lapset omaksuisivat liikunnalliset perustaidot ja -tottumukset. Viesti on otettu vakavasti. Haluamme varmistaa, että kaikki kaupunkilaiset voivat hyvin”, pormestari Vapaavuori perustelee liikkumisohjelman käynnistämistä.

Liikkumattomuuteen kytkeytyvien suorien ja epäsuorien kansantaloudellisten kustannusten, kuten sairaanhoitomenojen, tuottavuuden laskun, työkyvyttömyyden ja ennenaikaisten kuolemantapausten on arvioitu Suomessa olevan vuosittain vähintään kolme miljardia euroa. Liikkumattomuus on neljänneksi yleisin taustatekijä pitkäaikaissairauksien aiheuttamiin kuolemantapauksiin. Edelle menevät vain korkea verenpaine, tupakointi ja korkea verensokeri.

"Itse aion jatkaa lyhyiden siirtymien ja työmatkojen kävelemistä ja kiinnittää huomiota istumisen määrään. Yritän muistaa nousta aina ylös, kun vastaan puhelimeen”, pormestari Vapaavuori listaa omia keinojaan liikkumisen lisäämiseen.

Jokaisella on liikkumavaraa

Liikkumisen edistäminen on kaupunkistrategiaan kirjattu Helsingin valtuuston kärkihanke valtuustokaudella 2017-2021. Käytännössä se tarkoittaa yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, yhteisöjen, liikuntaseurojen, yritysten ja asukkaiden kanssa. Kaupunkiympäristöä kehitetään liikkumiseen ja hyötyliikuntaan kannustavaksi ja kaikissa kaupungin omissa palveluissa kehitetään omat liikkumista lisäävät keinonsa.

"Näkyvä osa ohjelmaa on nyt alkava markkinointiviestintäkampanja. Siinä keskitytään ihmisten herättelyyn ja asenteiden muuttamiseen. Lähdemme siitä, että pienikin liike auttaa ja jokaisella on olemassa liikkumavaraa. On se sitten portaiden käyttäminen hissin sijaan, työmatkapyöräily tai niskan suoristaminen kännykkää selatessa. Liikkumisen terveysvaikutukset alkavat heti”, Helsingin kaupungin liikkumisohjelman projektipäällikkö Minna Paajanen sanoo.

Erityistä huomiota ohjelmassa kiinnitetään lapsiin, nuoriin, ikäihmisiin ja vähiten liikkuviin. “Liikkumattomuus koskettaa meistä valtaosaa. Tutkimusten mukaan edes kaikki säännöllisesti ohjattua liikuntaa harrastavat lapset eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi. Siksi tarvitaan myös muutoksia arjessa”, Paajanen sanoo.

Lisätietoja:

Liikkumisohjelman projektipäällikkö

Minna Paajanen

09-31021162

040-7262623

minna.paajanen@hel.fi

#HelsinkiLiikkuu, #pienikinliikeauttaa, #liikkumavara

Liikkumisohjelma – Käytä liikkumavarasi!

Liikkumisohjelma on Helsingin kaupungin strateginen kärkihanke, jonka tavoitteena on saada kaupunkilaiset liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän. Ohjelmassa on kysymys liikkumisen aiempaa koko­naisvaltaisemmasta ymmärtämisestä, edistämisestä ja koor­dinoinnista. Ohjelmalla ei haluta patistaa tai painostaa, vaan tuoda positiivisella tavalla esiin kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia liikkumiseen. Tavoitteena on vaikuttaa ihmisten asenteisiin, madaltaa liikkeelle lähtemisen kynnystä ja lisätä liikkumisen iloa. Päämääränä on, että liikkuminen Helsingissä on helppo, sujuva ja houkut­televa arjen valinta.