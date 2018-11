Pormestari Jan Vapaavuori puhuu Pariisin GovTech Summitissa

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori puhuu tänään 12.11.2018 korkeatasoisessa GovTech Summittissa Pariisissa. Pariisin digiviikolla järjestettävä tapahtuma on maailman johtava teknologian ja julkisen sektorin yhdistävä foorumi ja sen organisoi julkisen sektorin teknologiainnovaatioihin ja niiden rahoitukseen erikoistunut Public.

Päivän kestävässä summitissa puhuvat muun muassa Kanadan pääministeri Justin Trudeau, OECD:n pääsihteeri Angel Gurria, Pariisin pormestari Anne Hidalgo, Lontoon pormestari Sadiq Khan sekä yli 90 muuta kansainvälistä puhujaa. Summitin teemat käsittelevät uusien teknologioiden mahdollisuutta parantaa julkisia palveluja ja demokratian toteutumista. Suomesta pormestari Jan Vapaavuoren lisäksi summitissa puhuu Helsingin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Pormestari Vapaavuori puhuu Lontoon digitalisaatiojohtaja Theo Blackwellin vetämässä paneelissa älykkäiden kaupunkien tulevaisuudesta ja teknologian valjastamisesta kaupunkien kehittymisen käyttöön yhdessä Pariisin apulaispormestari Jean-Louis Missikan, Ranskan postin pääjohtaja Philippe Wahlin ja datateknologiaan erikoistuneen Mastodon C:n perustajan Francine Bennettin kanssa.

– Uudet teknologiat ovat monessa mielessä avain kaupunkien kestävään kehittymiseen ja tätä kautta myös demokratian toteutumiseen. Helsinki on tässä osaltaan edelläkävijä, mutta meillä on myös paljon opittavaa maailman muilta johtavilta kaupungeilta. Erityisen kiinnostavaa Pariisin GovTech Summitissa on keskustelu teknologian vaikutuksesta demokratian toteutumiseen tulevaisuudessa – tässä koulutuksella on keskeinen rooli, sanoo pormestari Vapaavuori.

Summitin lisäksi pormestari Vapaavuori osallistuu Pariisin vierailunsa aikana presidentti Emmanuel Macronin isännöimälle lounaalle Élysée-palatsissa.