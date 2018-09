Pormestari Jan Vapaavuori tapaa Pekingin pormestarin Chen Jiningin – Helsinkiin merkittävä kansainvälinen matkailukongressi

Lähes 22 miljoonan asukkaan Peking on yksi Helsingin keskeisistä yhteistyökaupungeista. Pormestaritapaamisessa keskustellaan erityisesti matkailuyhteistyön edistämisestä ja kiinalaisen uudenvuoden hyödyntämisestä Helsingissä alustana uusille yhteistyöavauksille. Helsinki on valittu World Tourism Cities Federation (WTCF) -järjestön vuoden 2019 vuosikongressin isäntäkaupungiksi. Pormestari vastaanottaa isännyyden Qingdaossa 8. syyskuuta 2018.

”Kansainvälinen yhteistyö kaupunkitasolla on Helsingille entistä tärkeämpää. Peking on yksi Helsingin keskeisimmistä yhteistyökaupungeista. Haluamme hyödyntää kiinalaismatkailijoiden kiinnostuksen Eurooppaa kohtaan ja olla edelläkävijöitä kiinalaismatkailijoille suunnattujen palvelujen kehittämisessä. Tästä erinomaisia esimerkkejä ovat noin 40 viikoittaista suoraa lentoa Kiinasta Helsinkiin ja kiinalaismatkailijoille räätälöity WeChat-miniohjelma ensimmäisenä maailmassa. Yhteistyötä Pekingin kanssa on tavoitteena laajentaa myös eri elinkeinoelämän alueilla”, pormestari Jan Vapaavuori toteaa.

Helsingin ja Pekingin matkailuyhteistyön merkitys kasvaa jatkuvasti. Pormestaritapaamisen lisäksi Helsinki järjestää Pekingissä kaksi matkailuaiheista tilaisuutta, joiden kautta pyritään matkailualan yritysten yhteistyön laajentamiseen ja alan investointien houkutteluun Helsinkiin. Kiinalaismatkailijoiden määrä Helsingissä on kaksinkertaistunut viimeisten kolmen vuoden aikana. Vuonna 2017 kasvua kertyi 32 prosenttia.

Kiinalaisen uudenvuoden juhlaa on vietetty Helsingin keskustassa vuodesta 2007 lähtien. Vuonna 2018 tapahtumaa laajennettiin elinkeinopainotteisella oheisohjelmalla. Helsingin tavoitteena on muodostaa tapahtumakokonaisuudesta pysyvä alusta Pekingin ja Helsingin väliselle laajemmalle yhteistyölle esimerkiksi älykkääseen kaupunkiin ja talviurheiluun liittyen.

Elokuussa 2019 Helsingissä järjestetään Pekingin kaupungin perustaman World Tourism Cities Federation -järjestön vuosikokous, joka tuo kaupunkiin yli 500 osanottajaa eri maista ja tarjoaa erinomaisen tilaisuuden vahvistaa Helsingin suhteita matkailualan keskeisten kansainvälisten toimijoiden kanssa. Pekingin pormestari on järjestön puheenjohtaja. Vuoden 2017 kokous järjestettiin Los Angelesissa.





Taustatietoa



World Tourism Cities Federation (WTCF) on vuonna 2012 Pekingissä perustettu voittoa tavoittelematon matkailualan yhteistyöverkosto. Tällä hetkellä verkostossa toimii 134 kaupunkia ja 68 muuta jäsentahoa, kuten esimerkiksi lento-, media-, rahoitus- ja matkailualan yrityksiä. Kaupunkijäsenet kattavat yhteensä 66 maata ja aluetta. Helsinki liittyi osaksi WTCF-verkostoa vuonna 2014.



Peking ja Helsinki ovat olleet ystävyyskaupunkeja vuodesta 2006. Helsingin ja Kiinan suhdetta on rakentanut myös Finnairin vahva Aasian strategia, jonka ansiosta Helsingistä lennetään Kiinaan tällä hetkellä noin 40 suoraa lentoa viikossa.