Pormestari Vartiainen osallistui koululaisten siivoustalkoisiin Itämeren hyväksi – myös kaupunkilaiset haastettu mukaan

Tiesitkö, että jokainen helsinkiläinen asuu enintään 10 kilometrin päässä Itämerestä? Kaupungin upean merellisen sijainnin vuoksi osa maahan heitetystä roskasta, kuten tupakantumpeista, päätyy lopulta mereen. Tämä aiheuttaa merkittäviä ongelmia Itämeren ekosysteemille ja eliöille.

Tänä vuonna Helsingin kaupunki on kumppanina “Save Our Sea” -kampanjassa, jonka järjestää vuoden 2023 Euroopan vihreä pääkaupunki Tallinna. Kampanja käynnistyi Itämeripäivänä 31. elokuuta ja päättyy World Cleanup Day -tapahtumaan lauantaina 16. syyskuuta. Kampanjan myötä kaupunki on haastanut helsinkiläiset koulut ja koululaiset talkoisiin ympäristön hyväksi. Roskienkeruutapahtumaan osallistuvia luokkia on pyydetty talkoiden yhteydessä kuvaamaan kerättyjä roskia ja siivottua aluetta sekä jakamaan sisältöä some-tunnisteilla #balticseachallenge, #saveoursea ja #balticseacleanup.

Pormestari Juhana Vartiainen halusi olla mukana talkoissa Itämeren hyväksi ja osallistui torstaina 7. syyskuuta Merilahden koululaisten roskienkeruutapahtumaan.

”Voimme kaikki omilla teoillamme ja valinnoillamme suojata Itämerta. Kannustan myös kaupunkilaisia osallistumaan siivoustalkoisiin Itämeren hyväksi – tarjoamme välineet ja samalla mukavan annoksen liikuntaa sekä hyvää mieltä”, pormestari Vartiainen lupaa.

Roskakävelyitä ja talkoita voi järjestää esimerkiksi kaveriporukalla tai työyhteisön kanssa koko kampanjan ajan 31.8.–16.9. ja sen jälkeenkin. Roskapihtejä saa kirjastoista tai talkootarvikkeet voi tilata viikkoa ennen tapahtumaa Puistotalkoot.hel.fi-sivustolta.

Lisäksi kaupunki järjestää World Cleanup Day -päivänä, 16. syyskuuta kello 13–16, viisi siivoustalkootapahtumaa, jotka ovat avoimia kaikille helsinkiläisille. Kaupunki tarjoaa talkoolaisille välineet ja välipalaa. Siivouskohteet tuolloin ovat:

• Vuosaari, Mustankivenpuisto

• Kallio, Karhupuisto

• Koskela-Käpylä-Kumpula, Leikkipuisto Intia

• Jätkäsaari, Hyväntoivonpuisto ja

• Kannelmäki-Malminkartano, Soittajanpuisto.



Tämä tiedote uutisoidaan hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.