Pormestari Vartiainen valittiin Brysselissä Eurocities-verkoston johtokuntaan

”Eurocities-verkoston merkitys on entisestään vahvistunut kaupunkien yhdistettyä keinonsa koronakriisistä palautumiseen, Ukrainan tukemiseen ja eurooppalaisten kaupunkien jatkuvaan kehittämiseen. Eurocitiesin johtokunnan jäsenenä Helsinki pääsee vaikuttamaan kaupunkiverkoston tulevaisuuden suuntaan ja painopisteisiin sekä pystyy varmistamaan, että Helsingin ja muiden pohjoisten kaupunkien asiat pysyvät esillä. Jäsenyys johtokunnassa tuo Helsingille myös uudenlaisia mahdollisuuksia vaikuttavampaan EU-edunvalvontaan ja -vaikuttamiseen sekä EU:sta nousevien asioiden ennakointiin”, pormestari Vartiainen arvioi.



Vartiaisella oli Brysselissä useita tapaamisia ja kokouksia, jotka järjestettiin Brussels Urban Summit -konferenssin yhteydessä. Kestävään kaupunkikehitykseen keskittyvään konferenssiin osallistui yli 300 kaupunkia ja tuhat poliitikkoa, asiantuntijaa ja vaikuttajaa eri puolilta maailmaa. Konferenssi yhdisti Eurocitiesin vuosikokouksen lisäksi kaksi muuta kansainvälistä konferenssia: ”14th Metropolis World Congress” ja ”Sixth OECD Champion Mayors Summit for Inclusive Growth Initiative”.



Eurocitiesin vuosikokouksen yhteydessä kokoontui myös Ukrainaa ja sen kaupunkeja tukeva ”Taskforce on Ukraine” -työryhmä, jonka jäsen pormestari Vartiainen on. Sen ja Eurocitiesin johtokunnan kokousten lisäksi Vartiainen osallistui Brysselin pormestarin isännöimään eurooppalaisten pormestarien lounastilaisuuteen sekä tapasi Euroopan komission ympäristökomissaarin kabinettipäällikön. Lisäksi Vartiaisella oli puheenvuoro “6th Meeting of the OECD Champion Mayors for Inclusive Growth” -tilaisuudessa liittyen elinkustannus- ja asuntokriisien kohtaamiseen kaupungeissa. Virallisen ohjelman lisäksi Vartiaisella oli useita kahdenvälisiä keskusteluja eurooppalaisten pormestarikollegojensa kanssa.

Eurocities-verkosto

Eurocities on vuonna 1986 perustettu eurooppalaisten kaupunkien ja kaupunkipolitiikan tunnustettu vaikuttajaverkosto, joka edistää jäsenkaupunkiensa taloudellista, yhteiskunnallista ja sosiaalista kehitystä yhteistyöllä ja tiedon jakamisella sekä vaikuttamalla kaupunkipolitiikkaan EU-tasolla. Verkosto edustaa yli kahtasataa kaupunkia 38 maasta – kaikkiaan noin 130 miljoonaa asukasta Euroopassa. Helsinki on ollut järjestön jäsen vuodesta 1994 lähtien.

