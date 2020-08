Pormestarin itsenäisyysjuhla Helsingin neljäsluokkalaisille siirtyy kevääseen

Pormestarin perinteinen itsenäisyysjuhla kaikille Helsingin neljäsluokkalaisille siirretään koronavirustilanteen vuoksi kevääseen 2021. Juhlaa oli tarkoitus viettää Finlandia-talossa torstaina 3. joulukuuta.

Pormestarin itsenäisyysjuhlaa neljäsluokkalaisille vietetään vuosittain koko ikäluokan voimin useammassa samansisältöisessä tilaisuudessa, johon kuuluvat juhlaväen kättelyn, puheiden ja juhlatarjoiluiden lisäksi varta vasten harjoitellut tanssit sekä yllätysartistin keikka. Viime vuonna juhlimassa oli ennätykselliset 6 086 oppilasta.

Itsenäisyysjuhlaan valmistaudutaan kouluissa pitkin syksyä. Tanssien harjoittelu oppilaiden turvavälit huomioiden on mahdotonta. Etäisyyksien pitäminen varsinaisessa juhlassakin on vaikeaa, joten kaupungin koronakoordinaatioryhmä on tehnyt päätöksen juhlan siirtämisestä kevääseen 2021.

”Joka joulukuu minulla on ollut kunnia järjestää perinteiset Pormestarin itsenäisyysjuhlat neljäsluokkalaisille. Ne ovat muodostuneet vuoteni ehdottomaksi kohokohdaksi ja yhdeksi arvokkaimmista työtehtävistäni. Tällä hetkellä tämänkaltaista ja -kokoista tapahtumaa on mahdotonta järjestää vastuullisella tavalla. Siksi on parasta siirtää juhlat jo tässä vaiheessa ensi kevääseen. Pahoittelen tästä aiheutuvaa mielipahaa oppilaille ja huoltajille. Juhlimme yhdessä, kun se on taas turvallista”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Pormestarin itsenäisyysjuhla on Helsingin kaupungin vuotuinen tilaisuus, jonka järjestelyistä vastaa Helsingin tapahtumasäätiö.

Tämä tiedote julkaistaan mahdollisimman pian Hel.fi-sivustolla käännösversiona ruotsiksi ja englanniksi.