Pormestarin itsenäisyysjuhlaa 6 000 neljäsluokkalaiselle tähdittää Ellinoora

Pormestarin perinteikäs itsenäisyysjuhla Helsingin peruskoulujen neljäsluokkalaisille järjestetään tänään torstaina 29. marraskuuta 2018 Finlandia-talossa. Viime hetkeen salaisuutena pidetty päivän yllätysesiintyjä on laulaja-lauluntekijä Ellinoora.

Itsenäisyyttä juhlitaan tänä vuonna kolmessa samansisältöisessä tilaisuudessa, joista ensimmäinen järjestetään kello 9.30–11.15, toinen kello 12.45–14.30 ja kolmas kello 16.00–17.45.



Jokainen Helsingin 4-luokkalainen on saanut pormestarilta henkilökohtaisen kutsukortin juhlaan.



Juhla alkaa kättelyillä



Pormestari Jan Vapaavuori puolisoineen, apulaispormestari Nasima Razmyar sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen vastaanottavat juhlavieraat kätellen.



Lapset ovat valmistautuneet kouluilla itsenäisyysvastaanottoa varten opettelemalla juhlaan kuuluvia käytöstapoja ja perinteisiä tansseja.



Juhlaa toista kertaa isännöivä Vapaavuori on odottanut tapahtumaa vuoden kohokohtana:



– Kyse on yhdestä vuoden hauskimmista ja myös arvokkaimmista työtehtävistä. Lasten riemu vie mukanaan ja juhla on tilaisuus muistaa myös itse, kuinka itsenäisyys on iloinen ja kaikkia koskeva asia. Pidän neljäsluokkalaisten itsenäisyyspäivän juhlaa yhtenä kaupungin tärkeimmistä perinteistä, Vapaavuori sanoo.



Tähtiartisti Ellinooran konsertin jälkeen alkavat tanssiaiset: kehruuvalssi, kikapoo, kulkuset, jiffy mixer, rokki ja letkajenkka.



Makuja suomalaisilta tuottajilta



Keittiömestari Markku Luolan käsialaa on juhlamenu Makutellus. Vieraat saavat tervetulojuomana Jaakkolan tilan vadelmaisen alkumaljan ennen siirtymistään juhlaherkkujen pariin. Suolaisena palana nautitaan Liepuskan leipomon kana-omena-spelttipiiras. Makeina makuina nautitaan Väyrysen leipomon rahkamunkkipalloja sekä PH7-konditorian puolukka-kardemummavaahtokarkkeja.



Juhlassa Finlandia-ravintolaa avustaa 60 Stadin ammattiopiston Roihuvuoren yksikön hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijaa. Järjestystehtäviin puolestaan osallistuu 45 Lauttasaaren lukiolaista. Monet avustajista ovat itsekin juhlineet itsenäisyyttä ylipormestarin vastaanotolla.



Seuraa juhlintaa Helsinki-kanavalla



Neljäsluokkalaisten juhlimista voi tänäkin vuonna seurata suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalla osoitteessa www.helsinkikanava.fi. Helsinki-kanava kuvaa yleiskuvaa oppilaista ja juhlasta, sillä monella oppilaista on kuvauskielto. Tämä tarkoittaa, että yksittäisten oppilaiden kasvoja ei kuvata.



Päivän kaikki juhlat lähetetään suorina lähetyksinä, ja ne myös jäävät Helsinki-kanavalle tallenteina. Myös juhlan Facebook-sivulle välitetään tiiviisti päivän tunnelmia.



Vuodesta 1997 lähtien juhliin on osallistunut yhteensä noin 120 000 helsinkiläiskoululaista. Neljäsluokkalaisia on tänä vuonna lähes 1 000 enemmän kuin ensimmäisissä juhlissa vuonna 1997.

Taustatietoa



• Pormestarin itsenäisyysjuhla on Helsingin kaupungin vuotuinen tilaisuus, jonka järjestelyistä vastaa kaupungin tytäryhtiö Helsinki Marketing.



• Ylipormestari Eva-Riitta Siitonen aloitti neljäsluokkalaisten itsenäisyysjuhlaperinteen vuonna 1997.



• Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi juhlalle 19.11. valtakunnallisen Lapsenpäivä-palkinnon. Perusteluissa todetaan, että itsenäisyysjuhla korostaa lapsen oikeutta kulttuuriin ja juhlaperinteisiin. Palkinto on suuruudeltaan 9 000 euroa. Helsingin kaupunki ohjaa palkintosumman lastenkulttuurin edistämiseen Circus Helsinki association ry:lle, joka on useana vuonna esiintynyt neljäsluokkalaisten itsenäisyysjuhlassa.



• Ensi vuonna juhla järjestetään keskiviikkona 4.12.2019 Finlandia-talolla.





