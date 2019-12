Pormestarin itsenäisyysjuhlassa yli 6 000 neljäsluokkalaista viihdyttää Jannika B

Pormestarin perinteinen itsenäisyysjuhla kaikille Helsingin neljäsluokkalaisille järjestetään tänään keskiviikkona 4. joulukuuta 2019 Finlandia-talossa. Viime hetkeen salaisuutena pidetty päivän yllätysesiintyjä on laulaja ja lauluntekijä Jannika B.

Itsenäisyyttä juhlitaan kolmessa samansisältöisessä tilaisuudessa, joista ensimmäinen järjestetään kello 9.30–11.15, toinen kello 12.45–14.30 ja kolmas kello 16.00–17.45. Juhlijoiden määrä on kasvanut vuosittain ja tänä vuonna neljäsluokkalaisia yhteensä 6086. Helsinkiläisten neljäluokkalaisten lisäksi keskimmäiseen juhlaan on kutsuttu 10 oppilasta Tallinnan suomenkielisestä koulusta.



Kättelyä, puheita ja diskoa



Jokainen Helsingin neljäsluokkalainen on saanut pormestarilta henkilökohtaisen kutsukortin juhlaan. Lapset ovat valmistautuneet syksyn aikana itsenäisyysvastaanottoon opettelemalla perinteisiä tansseja ja juhlaan kuuluvia käytöstapoja.



Pormestari Jan Vapaavuori puolisoineen, apulaispormestari Pia Pakarinen sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen vastaanottavat juhlavieraat kätellen.



”Lasten riemu ja heittäytyminen tekevät päivästä mukaansatempaavan ja ikimuistoisen. Juhla on myös arvokas muistutus siitä, miten itsenäisyys koskettaa meitä kaikkia ja miten siitä voi iloita. Tunnelma on varmasti katossa, sillä neljäsluokkalaisia on juhlimassa ensimmäistä kertaa yli 6000”, sanoo juhlaa kolmatta kertaa isännöivä pormestari Vapaavuori.



Kun juhlaväki on kätelty, pormestari Vapaavuori pitää puheen vierailleen. Jokaisessa juhlassa kuullaan myös oppilaiden kiitospuheet sekä suomeksi että ruotsiksi. Maamme-laulun jälkeen lavalle nousee tähtiartisti Jannika B, jota säestää houseband Must. Sisääntulo- ja tanssimusiikista vastaa puolestaan Kaartin Soittokunta, jonka säestyksellä juhlassa lauletaan myös Maamme-laulu. Circus Helsinki ja Queenz Dance Crew viihdyttävät juhlijoita kättelyjonossa ja ruokailun aikana.



Konsertin jälkeen neljäsluokkalaiset valtaavat tanssilattian, kun vuorossa ovat pitkin syksyä harjoitellut kikapoo, kulkuset, jiffy mixer, rokki ja letkajenkka sekä ensimmäistä kertaa juhlassa tanssittava disko, jossa musiikkina on Pharrel Williamsin Happy-kappale.



Makuja lähituottajien raaka-aineista



Juhlamenu Makukaverit on keittiömestari Markku Luolan käsialaa. Vieraat saavat tervetulojuomana Jaakkolan tilan vadelmaisen alkumaljan ennen siirtymistään juhlaherkkujen pariin. Suolaisena palana nautitaan Liepuskan leipomon ruis-ohrapiirakoita Heikkilän Juustolan Pikku-Iida-juuston ja tomaattien kera. Makeana makuna maistellaan pH7-konditorian kinuski-kermakakkua.



Juhlassa Finlandia-ravintolaa avustaa 60 Stadin ammattiopiston Roihuvuoren yksikön hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijaa. Järjestystehtäviin puolestaan osallistuu 45 Lauttasaaren lukiolaista. Monet avustajista ovat itsekin juhlineet itsenäisyyttä vastaanotolla.



Seuraa juhlintaa Helsinki-kanavalla



Neljäsluokkalaisten juhlimista voi seurata suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalla. Helsinki-kanava kuvaa yleiskuvaa oppilaista ja juhlasta, sillä monella oppilaista on kuvauskielto. Tämä tarkoittaa, että yksittäisten oppilaiden kasvoja ei kuvata. Päivän kaikki juhlat lähetetään suorina lähetyksinä ja ne myös jäävät Helsinki-kanavalle tallenteina.

Myös juhlan Facebook-sivulle välitetään tiiviisti päivän tunnelmia.



Taustatietoa



• Pormestarin itsenäisyysjuhla on Helsingin kaupungin vuotuinen tilaisuus, jonka järjestelyistä vastaa Helsingin tapahtumasäätiö.



• Ylipormestari Eva-Riitta Siitonen aloitti neljäsluokkalaisten itsenäisyysjuhlaperinteen vuonna 1997.



• Ensi vuonna juhla järjestetään keskiviikkona 3.12.2020 Finlandia-talossa.



