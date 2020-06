Pörriäiskesää rakennetaan kuntien ja asukkaiden yhteistyöllä

Naantalin Haijaisten ulkoilualuetta uudistetaan – uusi laavu ja opastekyltit valmistuvat kesäkuun aikana 28.5.2020 08:30:00 EEST | Tiedote

Haijaisten ulkoilualueelle on tulossa uudistuksia seuraavien viikkojen aikana. Vanha laavu puretaan, ja tilalle tulee uusi laavu. Lisäksi alueen opastekylttejä uusitaan. Toukokuun aikana yksi uudistus on jo alueelle tehty: laavun lähelle on saatu täysin uusi puucee. Naantalin kaupungin uusi liikunta-alueiden työnjohtaja Max Holmberg kertoo, että aurinkoiset säät ovat pitäneet työntekijät kiireisinä ulkoilukohteiden hoidossa, mutta töihin ryhdytään pian Haijaisissa. – Uusi laavu on tällä hetkellä jäähallissa kyllästettävänä ja osissa, ja se asennetaan Haijaisiin kesäkuun aikana. Uusi laavu on aiempaa kookkaampi, käyttäjillä on enemmän tilaa ja laavuun pääsee suojaan entistä paremmin, Holmberg kertoo. Haijaisten laavu on suosittu ulkoilukohde Naantalissa. Holmbergin mukaan uudistustöihin ryhdyttiin, sillä ulkoilukohde on ollut kovalla käytöllä ja laavu ja puucee olivat tulleet tiensä päähän. Naantalissa kehitetään aktiivisesti vapaa-ajanpalveluita. Ulkoile frisbeegolfia pelaten, kuntorad