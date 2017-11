Pörssin kehitys, kiinteistösijoittaminen ja verotehokas sijoittaminen puhuttavat Sijoitus Invest 2017 tapahtumassa Messukeskuksessa Helsingissä.

Sijoitus Invest järjestetään 29.-30.11.2017 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma tuo saman katon alle niin yksityis- kuin ammattisijoittajatkin. Kävijöitä on tapahtumassa kahden päivän aikana noin 5000. Tapahtumassa on neljä seminaarilavaa jossa on puheenvuoroja koko kahden päivän ajan sekä kattava näyttelyalue.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo pitää avauspuheenvuoron 29.11. klo 9.30. Puheenvuoron jälkeen ministeri avaa Pohjoismaiden Pörssin Nasdaqin kellonsoitolla klo 10.00. Pörssisäätiön Analyytikkopaneelissa keskustellaan aiheesta ”Miltä pörssin kehitys näyttää lähiaikoina?” keskustelemassa ovat Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeren lisäksi Henri Parkkinen (OP-Pohjola), Matti Ahokas (Danske Markets), Mikael Rautanen (Inredes) sekä Lippo Suominen (Nordea Pankki). Kiinteistösijoittaminen nousee esille monessa puheenvuorossa tapahtumassa. Suomen kiinteistömarkkinakatsaus on 29.11. klo 14.15 Talouslavalla, Investiumin puheenvuoro ”Paras tapa sijoittaa verotehokkaasti kiinteistöihin” on 29.11. klo 11.15 Talouslavalla, Tero Estovirta on puhumassa 29.11. klo 13.30 aiheena ”Kiinteistösijoittaminen Suomessa”. Verotus puhuttaa sijoittajia Millainen on sijoittajan verotus 2020-luvulla? Tästä aiheesta on keskustelemassa Terhi Järvikare Valtiovarainministeriöstä, Ann-Mari Kemell Keskuskauppakamarista, Tomi Viitala Aalto-yliopistosta sekä Sari Lounasmeri Pörssisäätiöstä. Keskustelu käydään 30.11. klo 13.00 Päälavalla. Verotusta käsitellään myös muissakin puheenvuoroissa Sijoittajan perintösuunnittelu – miten siirtää omaisuus jälkipolville verotehokkaasti? 29.11. klo 12.00 Investium lavalla

Paras tapa sijoittaa verotehokkaasti osakemarkkinoille 29.11. klo 14.20 Miten saada nuoret innostumaan sijoittamisesta? Tapahtuman yksi tavoitteista on saada nuoret innostumaan sijoittamisesta. Tästä aiheesta on keskustelemassa Nuorten Osakesäästäjien keskusliitosta Jone Korpi, Raoul Lehtonen, Rasmus Rantanen, Eetu Tiainen ja Joel Vanha keskustelua johdattelee Jamilla Heiskanen. Lisäksi tapahtumassa on oma alue Nuoriso Corner jossa kokoontuvat nuoret rahoitusalaa opiskelevat tai muutoin sijoittamisesta kiinnostuneet nuoret. Nuoriso Cornerissa on asiantuntijavierailuita kahden päivän ajan ja nuoret saavat kysyä sijoittamisesta sekä verkostoitua. Nuoriso Corner järjestetään yhteistyössä Nuorten Osakesäästäjien kanssa. Yksityissijoittajan valinta Ensimmäisenä tapahtumapäivänä jaetaan Yksityissijoittajan valinta -kilpailun palkinto. Yleisö on voinut keväästä asti äänestää omasta mielestä parasta suurta- keskisuurta- pientä sekä First North listalla olevaa pörssiyhtiötä. Yleisön valitsema yhtiö palkitaan 29.11. klo 11.20 Päälavalla. Tervetuloa SIJOITUS INVEST 2017-tapahtumaan! Aika: 29.11. klo 9-19.30 ja 30.11. klo 9-18 Paikka: Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki Tapahtumaan on vapaa pääsy, median ilmoittautuminen ja akkreditointi tapahtuu tämän linkin kautta: http://messukeskus.com/uutishuone/akkreditointi/ tai paikan päällä Messutoimistossa. Lisätiedot: tuottaja Irina Liimatainen, 040 5890 115, irina.liimatainen@messukeskus.com SIJOITUS INVEST on johtava sijoitusalan tapahtuma yksityis- ja ammattisijoittajille. Tapahtumassa vierailee niin aktiivisia yksityissijoittajia kuin aloittelevia sijoittajia. Tapahtumassa on kävijöitä kahden päivän aikana noin 5000.