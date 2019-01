Pörssisäätiön Lounasmeri: Osakesäästötili laajentaa kansalaisten yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia

Suoraan osakkeita omistamalla voi äänestää yhtiökokouksessa, joka käyttää ylintä valtaa pörssiyhtiöissä ja päättää pian myös esimerkiksi johdon palkitsemisesta. Ennen osakesäästötiliä poliittisilla päätöksillä on ohjattu valtaa finanssilaitoksille kansalaisten sijaan. Osakesäästötili tuo korjauksen epäkohtaan. Tiliä käsitellään eduskunnan valiokunnissa ensi viikolla.

– Osakesäästötili on kaivattu korjaus nykyiseen epäkohtaan. Sen myötä piensijoittajat eivät enää joudu valitsemaan edullisemman verotuksen ja laajemman yhteiskunnallisen vaikuttamisen välillä, sanoo Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Osakesäästötilin tuomat muutokset ovat sellaisia, jotka ovat jo käytössä yli miljoonalla suomalaisella rahastosäästäjällä. Erona on se, että rahastoihin sijoittaessa omistajan oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet ovat rahaston myyneellä pankilla tai finanssiyrityksellä, toisin kuin osakesäästötilissä.

– Sinänsä siis mitään aivan uutta etua ei olla Suomeen luomassa, vaan rahastoilla jo vuosikymmeniä ollut kohtelu ulotetaan niille, jotka haluavat olla suoraan omistajia ja pitää itsellään myös omistajan vaikutusmahdollisuudet, Lounasmeri sanoo.

Omistajilla on ylin päätösvalta pörssiyhtiöissä, joten heillä on suurin valta vaikuttaa myös siihen, miten yritykset toimivat. Tällä hetkellä kotitaloudet omistavat lähes kuudesosan suomalaisista pörssiyhtiöistä. Osakesäästötili todennäköisesti kasvattaa osuutta entisestään.

Tänä kesänä yhtiökokouksen valta kasvaa lisää, kun Osakkeenomistajan oikeudet -EU-direktiivi astuu voimaan. Sen myötä yhtiökokous päättää jatkossa etukäteen myös johtoa koskevasta palkitsemispolitiikasta.

Osakesäästötililait eduskunnan valiokuntakäsittelyssä

Osakesäästötiliä käsitellään eduskunnan talousvaliokunnassa ja valtiovarainvaliokunnassa tammi-helmikuussa. Lait osakesäästötilistä tulevat voimaan maaliskuun alussa. Tilit saadaan kansalaisten käyttöön viimeistään vuoden 2020 alusta. Kuka tahansa yksityishenkilö voi siirtää tilille haluamansa summan rahaa, kuitenkin maksimissaan yhteensä 50 000 euroa, ja ostaa sillä osakkeita suoraan omiin nimiinsä. Kun säästäjä nostaa varoja tililtä, hän maksaa saamastaan tuotosta pääomatuloveroa.

– Jippo, joka tekee sijoittamisen pitkällä aikavälillä hyödylliseksi hyvin pienilläkin summilla, on korkoa korolle -ilmiö. Se toimii osakesäästötilillä entistä tehokkaammin, koska osinkosumman voi sijoittaa kokonaisuudessaan uudelleen, Lounasmeri sanoo.

Tällä hetkellä pörssiosakkeita omistaa noin 15 prosenttia kaikista suomalaisista eli noin 800 000 ihmistä, ja rahastoja yli miljoona. Useampikin voisi sijoittaa ja parempaa hajauttamista tarvitaan, sanoo Lounasmeri:

­– Rahapelejä pelaa vuosittain yli kolme miljoonaa suomalaista. Keskimääräinen summa on tuhat euroa. Lisäksi kotitalouksilla on pankkitileillä rahaa yli 80 miljardia euroa.

– Valitettavasti yksityissijoittajat hajauttavat tällä hetkellä liian vähän. Viisi yhtiötä tai enemmän on jo hyvä määrä, mutta tähän yltää ainoastaan reilu neljännes osakesäästäjistä. Laaja hajautus eli yli kymmenen yhtiötä on vain kymmenellä prosentilla osakkeenomistajista. Yksi iso syy on ollut verotus, jonka vuoksi moni välttelee salkun päivittämistä ja laiminlyö hyvän hajautuksen. Osakesäästötilin myötä saamme varmasti lisää salkkuja, joissa on enemmän kuin pari-kolme osaketta, Lounasmeri sanoo.