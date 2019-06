Pörssitiedotteita voi nyt lähettää tiedotepalvelu STT Infosta

Suomen johtava tiedotejakelu STT Info lanseeraa uuden palvelun, jossa STT Infosta voi nyt lähettää myös pörssitiedotteita. Palvelun avulla pörssiyhtiöt pystyvät täyttämään lakisääteisen tiedonantovelvollisuutensa ja tavoittamaan sijoittajat sekä median tehokkaasti.

Uudesta palvelusta on suora yhteys Helsingin pörssiin ja kansalliseen tiedotevarastoon, joten tiedotteen toimittaminen näihin järjestelmiin onnistuu napin painalluksella. Kotimaisen yleisön tavoittamisessa auttavat STT Infon laajat ja ajantasaiset medialistat sekä uutispalvelujakelu.

- Pörssiyhtiöiden kiinnostus uutta tuotetta kohtaan on ollut kovaa, ja olemme saaneet runsaasti positiivista palautetta siitä kevään aikana. Käyttäjäystävällinen ja luotettava palvelumme tulee selvästi tarpeeseen, sanoo STT Viestintäpalveluiden kehityspäällikkö Olli Vesala.

STT Viestintäpalvelut on ainoa kotimainen palveluntarjoaja pörssitiedottamisessa. Asiakkaiden tukena on STT Infon käyttäjätuki, joka palvelee Helsingistä ja suomeksi.

- Pörssiyhtiöt hyötyvät kilpailun lisääntymisestä tiedotepalvelumarkkinoilla. Me haluamme tarjota laadukasta palvelua läheltä ja kuunnella asiakaspalautetta, kun kehitämme toimintaamme entisestään, Vesala sanoo.

STT Info Pörssitiedottaminen soveltuu myös muille toimijoille kuin pörssiyhtiöille, joilla on tarvetta välittää tiedotteensa Nasdaqin sivuille ja sijoittajille. Näitä ovat esimerkiksi joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskijat.

STT Viestintäpalvelut on kehittänyt pörssitiedottamispalvelun yhteistyössä pohjoismaisten uutistoimistojen TT:n (Ruotsi), NTB:n (Norja) ja Ritzaun (Tanska) kanssa. Palvelu on ollut Ritzaun käytössä jo huhtikuun alusta lähtien, ja nyt se on lanseerattu myös Suomessa ja Norjassa. Ruotsissa pörssitiedottaminen käynnistyy TT:n toimesta syksyllä.

Koska kyseessä on aidosti pohjoismainen palvelu, pörssitiedotteet voi jaella tehokkaasti myös näiden maiden medialle sekä viranomaisille. Uutistoimistot avaavat myös yhteisen Nordic IR -verkkosivuston, johon kerätään pörssitiedotteita ja muuta sijoittajia kiinnostavaa sisältöä kaikista Pohjoismaista. Kansainväliseen tiedottamiseen tarjolla on tehokkaita kanavia muun muassa kumppanuuksien kautta.

Suomen Tietotoimiston yhteydessä on toiminut itsenäinen tiedotepalveluliiketoiminta jo vuosia. Palvelu avattiin tiedontuottajille ensimmäisen kerran vuonna 1992. Nykyään STT Viestintäpalvelut tarjoaa sadoille asiakkailleen erilaisia viestinnän työkaluja kuten Suomen laadukkainta tiedotepalvelua STT Infoa sekä media-alan erityisasiantuntemusta.