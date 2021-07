Pörssitulokkaiden osakkeet saivat kyytiä suomalaisten osakesalkuista – Yhdysvaltojen meemiosakkeet näkyvät kaupoissa edelleen

Jaa

Danske Bankin suomalaissijoittajat kotiuttivat kesäkuussa voittojaan osakeanneista. Erityisen paljon myytiin kesäkuun lopussa listautuneita Puuiloa ja Spinnovaa. Yhdysvaltojen osuus kaupasta kasvoi edelliseen kuukauteen verrattuna, ja vaihdetuimpien joukossa on useita meemiosakkeita.

Usea sijoittaja pyrkii pikavoittoihin osakeanneissa. Danske Bankin suomalaisasiakkaat nettomyivät kesäkuussa eniten Puuiloa, jonka osakkeella kaupankäynti alkoi 24. kesäkuuta. Osaketta myytiin siis viikossa enemmän kuin mitään muuta osaketta koko kuukauden aikana.

Osakeannissa Puuilon hinnaksi muodostui 6,60 euroa. Osakekurssi on noussut kaupankäynnin alkamisen jälkeen ja on ollut korkeimmillaan yli 8,2 eurossa. Sijoittajat ovat siis myyneet osakkeitaan parhaimmillaan 25 prosentin voitolla.

Vielä vahvempaa nousu on ollut samana päivänä kaupankäynnin aloittaneella Spinnovalla, joka on parhaimmillaan ollut lähes 50 prosenttia antihintaansa kalliimpi.

”Osakeanteihin kuuluu alennushinta ja tuoreissa listautumisissa tämä näyttää toteutuvan. Se ei silti välttämättä ole paras sijoitusstrategia, koska sijoittaja voi luopua myöhemmästä tuotosta ja joutuu joka tapauksessa etsimään uuden sijoituskohteen rahoilleen. Osakkeiden hinnan nousu kertoo kuitenkin, että listautuneita yhtiöitä pidetään kiinnostavina”, sanoo senioristrategi Tuukka Kemppainen.

20 nettomyydyimmän osakkeen joukossa oli myös tuoreet listautujat Orthex ja Merus Power. Kokonaisuudessaan Danske Bankin suomalaisasiakkaat kuitenkin enemmän ostivat kuin myivät osakkeita euromääräisesti. Osakekauppa väheni lähes 40 prosenttia toukokuuhun verrattuna.

Yhdysvaltojen osuus taas korkea

Viime aikoina Yhdysvaltojen osuus suomalaisten osakekaupasta on ollut kasvussa. Tämä trendi jatkui myös kesäkuussa, sillä osakekaupasta 17 prosenttia tehtiin Yhdysvaltojen markkinoilla. Toukokuussa Yhdysvaltojen osuus väliaikaisesti painui 8 prosenttiin

Koko vuoden esillä olleet meemiosakkeet näkyivät Yhdysvalloissa tehdyssä osakekaupassa jälleen kesäkuussa. Vaihdetuimpien osakkeiden kärjessä olleet AMC, Clover Health Investments Corp ja Ocugen ovat olleet esillä meemiosakkeina.

”Meemiosakkeiden nousu on ollut erikoinen massailmiö sijoittamisessa. Usein meemiosakkeiksi on valikoitunut osakkeita, joita on myyty lyhyeksi ja osakkeiden ostajat ovat pyrkineet ostoillaan nostamaan osakkeen hintaa, jotta lyhyeksi myyjät joutuisivat ostamaan osakkeita tappioiden vähentämiseksi. On kiinnostavaa nähdä uskaltavatko isot sijoittajat tehdä lyhyeksi myyntejä jatkossa yhtä voimakkaasti”, Kemppainen sanoo.

Danske Bankin suomalaisasiakkaat tekivät kesäkuussa kolmanneksi eniten osakekauppaa Saksassa. Saksa vaikuttaa nousseen pysyvästi toiseksi suosituimmaksi ulkomaiseksi markkinaksi Ruotsin ohi.

Danske Bankin suomalaisasiakkaiden osakekauppa kesäkuussa 2021

Maa 2017 2018 2019 2020 2021 Suomi 87,5 % 78,3 % 75,1 % 76,0 % 72,3 % Yhdysvallat 2,1 % 4,0 % 8,9 % 11,9 % 16,7 % Saksa 1,7 % 3,4 % 2,8 % 2,9 % 3,3 % Ruotsi 5,1 % 7,5 % 4,5 % 2,7 % 2,0 % Norja 1,5 % 1,6 % 2,6 % 2,7 % 0,7 %

Yhdysvallat Vaihdetuimmat Osuus vaihdosta Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät CITIUS PHARMACEUTICALS INC (US) 6,8 % CITIUS PHARMACEUTICALS INC (US) Exela Technologies Inc AMC Entertainment Holdings Inc. - A 6,6 % Zoom Video Communications Inc. A The ExOne Co Clover Health Investments Corp A 4,9 % Torchlight Energy Resources Inc OLD Alphabet Inc A Ocugen Inc 3,4 % Kornit Digital Ltd USD Aikido Pharma Coinbase Global Inc A 2,4 % Co-Diagnostics Inc LUOKUNG TECHNOLOGY CORP (US) Suomi Vaihdetuimmat Osuus vaihdosta Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Nokia Oyj (FI) 14,9 % Elisa Oyj A PUUILO OYJ Sampo Oyj A 7,2 % Nordea Bank Abp (FI) EUR Neste Oyj Outokumpu Oyj 6,5 % Kesko Oyj B Spinnova Oyj Neste Oyj 5,0 % Orion Oyj B Konecranes Oyj Nordea Bank Abp (FI) EUR 4,4 % Kone Oyj B TietoEVRY Corporation Saksa Vaihdetuimmat Osuus vaihdosta Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Volkswagen AG (Pref) 7,5 % Daimler AG BASF SE BASF SE 6,0 % Deutsche Telekom AG (Regd) ThyssenKrupp AG Bayer AG 4,3 % adidas AG Reg. Zalando SE Siemens AG (Regd) 4,2 % Symrise AG Airbus SE (DE) Deutsche Post AG 3,9 % Siemens AG (Regd) Vonovia SE

Tietoa vertailusta

Osakkeiden ostomaat perustuvat Danske Bankin suomalaisten asiakkaiden tekemiin kauppoihin kesäkuussa 2021.

