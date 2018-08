Porträtt av gåsen – fotoutställning i Naturens hus Villa Elfvik 15.8–30.9.2018

Näyttelykeskus WeeGeen kahvila-ravintola on uudistunut 6.8.2018 09:00 | Tiedote

Näyttelykeskus WeeGeen kahvila-ravintolatilat on uudistettu kesän aikana. Café WeeGeen uudesta ilmeestä on vastannut suunnittelutoimisto Aivan. Pääsuunnittelija Aleksi Kuokka kertoo halunneensa luoda tunnelmaltaan poikkeuksellisen rohkean ja aikaa kestävän visuaalisen ilmeen ja tilan, joka olisi nautintojen ja kohtaamisten risteys. Café WeeGee on paikka, jossa voi nauttia aamukahvin tai lounaan, piipahtaa iltapäivällä kupposelle tai lasilliselle, käydä brunssilla tai kilistellä kuohuvaa avajaisten yhteydessä. Se sopii myös työskentelyyn ja vaikkapa lyhyisiin epämuodollisiin tapaamisiin.