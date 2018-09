Porvoon Kirjakeskus avasi uudet verkkosivunsa

Porvoon Kirjakeskus on avannut uudet verkkosivunsa. Uudistus on osa Porvoon Kirjakeskuksen laajempaa yritysilmeen muutosta. Toteutuksen takana on Digitoimisto Digitaali Oy.

- Haluamme jatkuvasti parantaa palvelua ja kuunnella asiakasta. Ammattitaitoinen henkilökunta, uudet laiteinvestoinnit ja järjestelmät takaavat palvelumme laadun. Olemme eteenpäin suuntavaa yritys ja se välittyy myös uudesta ilmeestämme, toteaa Porvoon Kirjakeskuksen toimitusjohtaja Jari Hyle.

Uudet verkkosivut löytyvät osoitteesta www.kirjakeskus.fi



Porvoon Kirjakeskus Oy on Porvoossa sijaitseva logistiikkakeskus, joka tarjoaa yrityksille jakelu-, varastointi- ja tilauspalveluita. Sen asiakkaita ovat muun muassa verkkokaupat ja kirjakustantajat. Yritys on osa Booky Groupia, johon kuuluvat myös Booky.fi Oy ja Kirjastopalvelu Oy.







