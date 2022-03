Porvoon Lakritsi Oy siirtyy osaksi suomalaista Finnsweet konsernia

Porvoon Lakritsi Oy on vuonna 1980 perustettu suomalainen perheyritys, jolla on monivuotinen kokemus lakritsin valmistamisessa. Yhtiö on valmistanut gluteenitonta lakritsaa vuodesta 1998 alkaen, ensimmäisenä toimijana koko Pohjoismaissa. Yhtiön tuoteportfoliossa on tällä hetkellä vegaaninen-, salmiakki-, gluteeniton- ja kauralakritsi. Yhtiö on valmistanut tehtaallaan myös mustaa metrilakritsaa yli 40 vuotta.

”Yritysjärjestelyn myötä pystymme tarjoamaan suomalaisille entistä parempaa kotimaista makeisvalikoimaa”, toteaa Finnsweet konsernin toimitusjohtaja Petri Salonen.



Suomalainen perheyritys Porvoon Lakritsi Oy tuo Finnsweet konsernin valikoimaan aidot ja alkuperäiset Porvoon metrilakritsit ja gluteenittoman, sekä vegaanisen lakritsin eritysosaamisen. Finnsweet konserni tarjoaa uudelle tytäryritykselleen ison yrityksen organisaation, laajan logistiikka- sekä myyntiosaamisen Porvoon Lakritsin kasvun ja kehittymisen tueksi. Porvoon Lakritsi Oy:n tuotannon uudet toimitilat ja lakritsilinjat aloittavat toimintansa tämän kevään aikana. ”Odotan innolla yhteistyömme alkamista ja etenkin uuden värilakritsilinjan lanseerausta”, toteaa Porvoon Lakritsi Oy:n toimitusjohtajana jatkava Eero Miettinen.



Porvoon Lakritsi Oy tilikauden 2021 liikevaihto on noin 0,650 M euroa ja yhtiö työllistää noin 10 henkilöä. Finnsweet konsernin tilikauden 2021 liikevaihto oli 21,7 M euroa ja yhtiö työllistää vajaa 100 henkilöä. Porvoossa 14.3.2022

Yhteyshenkilöt