Porvoon sairaala hakee jäseniä asiakasraatiin

KORJAUS TIEDOTTEESEEN: HUS panostaa tutkimustyöhön 10.9.2018 19:11 | Tiedote

Aiemmin lähetetystä tiedotteesta puuttui sana "miljoonan" Suomen hallitus on asettanut... lauseesta. HUS-kuntayhtymän hallitus kuuli tänään HUSin tekemästä tutkimustyöstä (www.husresearch.fi) ja sen rahoituksesta, kun HUSin tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta esitteli asiaa hallituksen kokouksessa. - HUSin tutkimusrahoitus on monikanavainen koostuen kuntien, valtion, Suomen Akatemian, yksityisten säätiöiden, yritysten ja kansainvälisen rahoituksen lähteistä, Pitkäranta sanoi hallituksen kokouksessa. Valtion tutkimusrahoitus on laskenut vuosien saatossa. Tämän vuoksi HUS on nostanut omaa osuuttaan (14 miljoonaa euroa vuonna 2018), koska terveydenhuoltoa kehitetään ainoastaan tutkimuksen avulla. Viimeiset vuodet on puhuttu paljon valtion rahoituksen oikeasta määrästä. Suomen hallitus on asettanut vuosittaisen 21 miljoonan euron tutkimusmäärärahan, jota jakavat kaikki viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä. - Tämä on todella pieni määrä rahaa, kun sitä verrataan hallituksen asettamiin tavoi