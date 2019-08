Porvoon sairaalan pihan veistoksen julkistamistilaisuus

Tervetuloa kuvanveistäjä Kimmo Schroderuksen teräsveistoksen julkistustilaisuuteen 28.8.2019 klo 12.00. Tilaisuus pidetään sairaalan pääsisäänkäynnin edessä, Sairaalantie 1, Porvoo. Samalla juhlistetaan sairaalan muotokuvagallerian avajaisia. Muotokuvagalleria sijaitsee sairaalan 2. kerroksessa.

Ohjelma:

Tervehdys , HUS Taidetoimikunnan puheenjohtaja Ilkka Taipale

, HUS Taidetoimikunnan puheenjohtaja Ilkka Taipale Veistoksen paljastuspuhe , Sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen

, Sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen Taiteilijan puheenvuoro , taiteilija Kimmo Schroderus

, taiteilija Kimmo Schroderus Tutustuminen veistokseen ja sairaalan muotokuvagalleriaan

Virvoketarjoilu sairaalan 2. kerroksessa

Kuvanveistäjä Kimmo Schroderuksen teräsveistos "Nelijalkaiset # 2" on osa kolmen teoksen sarjaa vuodelta 2017. Perusidea on kuin taivaan pilvien tulkitseminen: abstrakteista muodoista syntyy assosiaatioita, koska ihmisen aivot toimivat niin. ”Antamalla näille otuksille neljä jalkaa, helpotan hieman pohtimisen vaivaa ja johdattelen tulkintoja juuri eläinten suuntaan”.

HUSin kokoelmissa on useita muotokuvia, joista 15 on sijoitettu Porvoon sairaalaan. Muotokuvissa esiintyy Porvoon sairaalassa työskennelleitä henkilöitä tai muuten sairaalan toimintaan tiiviisti vaikuttaneita ihmisiä. Vanhin muotokuva on vuodelta 1940 ja viimeisin vuodelta 2014. Muotokuvat on kunnostettu ja ne on koottu kaikki saman käytävän varrelle sairaalan 2. kerrokseen. Muotokuvista peräti 7 on taiteilija Åke Hellmanin (1915-2017) maalaamia.

Porvoon sairaala haluaa luoda viihtyisyyttä sairaalassa kävijöille ja työskenteleville myös taiteen avulla. HUS Taidetoimikunta sijoitti runsaasti taideteoksia Porvoon sairaalaan viime vuonna vietetyn 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Nyt paikalleen saatu teräsveistos tuo taidetta myös sairaalan ulkotilaan.

HUS taidetoimikunnan tehtävänä on edistää ja yhtenäistää taidetoimintaa sairaaloissa ja tehdä suosituksia muun muassa taidehankinnoista ja niiden sijoituspaikoista. Tehtäväänsä taidetoimikunta toteuttaa mm. hankkimalla taideteoksia sairaaloihin - ostamalla, sijoittamalla sairaalatiloihin deponoituja eli taitelijoiden tänne lainaamia teoksia sekä tekemällä yhteistyötä parantavasta taiteesta kiinnostuneiden tahojen kanssa.