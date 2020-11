Positiiviset koronarokoteuutiset – varhainen joululahja?

Eilen julkistetut positiiviset tulokset koronarokotteesta antavat toivoa ja voivat olla käännekohta maailmantaloudelle ja rahoitusmarkkinoille.

Pfizer ja BioNTech julkaisivat eilen kehittelemästään koronavirusrokotteesta tutkimustuloksia, joiden mukaan rokotteen teho on yli 90 %. Tulos on paljon odotettua korkeampi, sillä rokotetta ei ole kehitetty kovin pitkään ja normaalin influenssarokotteen teho on noin 40-60 %. Vielä ei tiedetä, onko virus vähemmän tarttuva rokotettujen ihmisten keskuudessa, estääkö rokote vakavan koronaviruksen tarttumisen tai suojaako se riskiryhmään kuuluvia.

”Kannattaa muistaa, että rokote tarvitsee vielä hyväksynnän, jotta sitä voidaan alkaa valmistaa ja sen jälkeen jaella. Rokotteen ottamisen täytyy myös tuntua ihmisistä turvalliselta, mutta esimerkiksi CNN:n teettämän kyselyn mukaan jopa 45 % amerikkalaisista on haluttomia ottamaan rokotetta”, sanoo Danske Bank Suomen osaketutkimuksen johtaja Panu Laitinmäki.

Rokotteen hyväksyntä ja massajakelu ei tapahdu yhdessä yössä. Pohjoisella pallonpuoliskolla, etenkin Euroopassa, voidaan vielä hyvin varautua pitkälle talveen jatkuviin rajoituksiin. Positiiviset uutiset rokotteesta tarkoittavat kuitenkin todennäköisesti sitä, että riski rajoitustoimien pitkällisestä jatkumisesta vähenee.

Rokotteen tuotannon ja jakelun näkökulmasta on hyvä huomioida, että rokote vaatii kaksi annostelukertaa ja että virus on pidettävä noin -75 celsiusasteessa, mikä tekee sen jakelusta hieman monimutkaista. Pfizer ja BioNTech odottavat tuottavansa ensi vuonna 1,3 miljardia rokoteannosta, jolloin noin 650 miljoonaa ihmistä voitaisiin rokottaa.

Taloudelle positiivinen käännekohta?

Pfizerin uutiset voivat olla käännekohta maailmantaloudelle ja rahoitusmarkkinoille. Ilmoitetun 90 % tehokkuudella rokotteen avulla on helpompaa saavuttaa täydellinen laumaimmuniteetti, sillä pienempi määrä ihmisiä täytyy rokottaa immuniteetin saavuttamiseksi.

”Mikäli rokote saadaan hyväksytyksi ja jakeluun on todennäköisempää, että voimme palata paljon nopeammin maailmaan, jossa ei ole rajoituksia eikä vaaraa uusista sulkutoimenpiteistä. Matkustaminen on taas mahdollista, eivätkä suuret kokoontumiset ole riski. Epävarmuustekijät hälvenevät ja kuluttajien ja yritysten luottamus lisääntyy”, Laitinmäki sanoo.

”Osakemarkkinoiden reaktio uutiseen oli maanantaina voimakkaan positiivinen, ja erityisesti eniten koronasta kärsineet toimialat kuten lentoyhtiöt ovat olleet nousukärjessä. Toisaalta koronasta osittain hyötyneet ”stay-at-home” osakkeet kuten Kesko Suomessa ovat laskeneet selvästi. Markkinoilla on tapahtunut rotaatiota kasvuosakkeista arvo-osakkeisiin, koska inflaatio- ja korko-odotukset ovat nousussa. Pankit ja sykliset yhtiöt hyötyvät uudessa tilanteessa.”

On hyvä muistaa, että positiiviset tulokset rokotteesta tarvitsevat vielä vahvistuksen. Mikäli vahvistus saadaan, on se erittäin hyvä uutinen ja luo odotuksia myös talouden kasvulle.

Lisätiedot:

Osaketutkimuksen johtaja Panu Laitinmäki, panu.laitinmaki@danskebank.fi, p. 010 236 4867.