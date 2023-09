Postimuseo etsii luottamusta kuvaavia tarinoita

Postimuseo avaa museokeskus Vapriikissa Tampereella helmikuussa 2024 uudenlaisen museotilan: Kupla – kohtaamispaikka yhdistää kävijöiden kohtaamiset ja näyttelytoiminnan. Kuplan avulla Postimuseo haluaa olla vahvistamassa suomalaista keskustelukulttuuria. Tämä on osa Postimuseon uudistumista.



Kuplan ensimmäinen näyttely Luottamus on liima avautuu helmikuussa 2024. Postimuseo etsii tämän pohjaksi luottamusta symboloivia ja kuvaavia valokuvia, piirroksia, viestejä, esineitä tai muuta aineistoa tarinoineen. Näyttely tukee Kuplassa yhdessä Sitran ja Oma ääni kuuluviin somessa -mediakasvatushankkeen kanssa järjestettäviä ohjattuja keskusteluja.



Ehdotuksen voi lähettää Postimuseoon 31.10.2023 mennessä joko osoitteella Postimuseo, Luottamus, Häkiläpolku 3, 33100 Tampere tai sähköpostitse suvi.jalli@postimuseo.fi. Lähetykseen toivotaan mukaan lyhyttä tarinaa ja yhteystietoja.



Kaikki ehdotuksen lähettäneet osallistuvat kolmen Museokortin arvontaan. Kaikki näyttelyyn osallistuvat saavat kutsun Kuplan avajaisiin.



Kupla – kohtaamispaikka on osa Postimuseon uudistumista laajemmin viestinnän ja kommunikaation eri osa-alueita käsitteleväksi museoksi. Uudistuminen kantaa nimeä MuseoX – kohti viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän museota.