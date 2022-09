Postipuiston Hehkun taloyhtiöiden rakentaminen ja myynti on aloitettu

Helsingin Eloisan rakennustyöt käynnistettiin kesällä ja Helsingin Idyllin rakentaminen aloitetaan lähikuukausina. Helsingin Eloisaan rakentuu 59 asuntoa kuuteen kerrokseen. Asuntojakauma on monipuolinen; huoneistojen koot vaihtelevat 26 neliömetristä 113,5 neliömetriin. Helsingin Idyllissä on 26 asuntoa viidessä kerroksessa huoneistokoon vaihdellessa 32,5 ja 81,5 neliömetrin välillä. Yhtiöille tulee asukaskäyttöön yhteinen kerhotila, jossa onnistuvat niin etätyöt kuin kokoontumisetkin. Molemmille taloyhtiölle on varattu erikseen myytäviä autopaikkoja viereisestä pysäköintitalosta.

Yhtiöt rakentuvat samaan Postipuiston keskuskortteliin, johon on jo ennestään valmistunut kolme Firan rakentamaa taloyhtiötä. Helsingin Idylli ja Helsingin Eloisa täydentävät keskuskorttelin ensimmäisen vaiheen lopulliseen muotoonsa ja ne muodostavat ison ja viihtyisän sisäpihakokonaisuuden yhdessä naapuriyhtiöiden kanssa. Korttelin metsäisen sisäpihan inspiraatio on saatu läheisen Keskuspuiston havupuista ja avokallioista.

Monipuolinen Postipuisto

Postipuisto on Pohjois-Pasilaan rakentuva moderni asuinalue, joka tarjoaa hyvät liikenneyhteydet, kattavat palvelut ja viihtyisän asuinympäristön aivan Keskuspuiston kupeessa. Alueen läpi kulkeva kävelykatu luo mukavat puitteet urbaaniin yhdessäoloon ja ajanviettoon. Postipuiston tunnuspiirteitä ovat vehreät korttelipihat ja kylämäinen tunnelma. Rajautuminen keskuspuistoon mahdollistaa luonnosta nauttimisen joka päivä. Fira rakentaa myös parhaillaan alueen kaikkien asukkaiden yhteiskäyttöön tulevaa yhteisötaloa, Postivarikkoa.

Asukkaille tarjolla hyvät lainaehdot ja materiaalivalinnat

– Postipuiston Hehku yhdistää kaksi maailmaa, puiston kaupungissa ja kaupungin puistossa, mahdollistaen urbaanin ja luonnonläheisen asumisen. Kohteissa on monipuolinen asuntojakauma aina yksiöistä perheasuntoihin erilaisilla huonejaoilla ja parveketyypeillä. Helsingin Eloisasta on upeat näköalat ja Helsingin Idylli taas on kuin pesä sisäpihan suojassa. Asunnonostajat pääsevät myös vielä tässä vaiheessa vaikuttamaan laajasti materiaaleihin ja suunnittelemaan koteihinsa juuri heille itsellensä sopivia ratkaisuita, kertoo Firan kuluttajamyyntipäällikkö Ayala Maimon.

Asunnonostajat pääsevät vaikuttamaan laajasti materiaaleihin ja suunnittelemaan koteihinsa juuri heille sopivia ratkaisuja.

Fira tarjoaa asunnonostajille myös hyvät lainaehdot. Yhtiölainasta ei tarvitse huolehtia heti alkuun, sillä siihen on mahdollisuus saada kolme vuotta lyhennysvapaata talon valmistumisesta. Asuntoihin tarjotaan 70 prosentin yhtiölaina, joten ostajilta vaaditaan ainoastaan 30 prosentin omarahoitusosuus.