Postipuiston rakentaminen aloittaa nauhakaupungin synnyn Pasilaan

Pasilan pohjoisosaan Keskuspuiston ja Ilmalan ratapihan lähelle on alkanut uuden asuinalueen, Postipuiston, rakentaminen. Koteja rakennetaan 5 700 asukkaalle, ja vuonna 2019 on käynnistymässä noin 850 asunnon toteutus. Tulossa on myös päiväkoteja, alakoulu, kaupallisia palveluita sekä yhteistila asukkaille.

Lavakadun ja Veturitien kortteleihin tulevia taloja. Taloihin tulee asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja, rakennuttaja Helsingin kaupungin asuntotuotantopalvelut. Kuva: ARK-house arkkitehdit

Rakentaminen on käynnistynyt katu- ja infrarakentamisella Postiljooninkadulla, Lavakadulla ja Kuormakadulla. Kunnallisteknisten liittymien rakentaminen saattaa häiritä liikennettä ajoittain Metsäläntiellä. Talonrakennus alkaa syksyllä



Talonrakennus pääsee alkamaan syksyn aikana Bonavan, Firan, TA-Rakennuttajan, Rakennusliike Evälahden ja Helsingin kaupungin asuntotuotannon työmailla. Rakentaminen jatkuu 2020-luvun loppupuolelle saakka. Postipuisto on arkkitehtuuriltaan selvästi kantakaupunkimaista rakentamista umpikortteleineen. Avoimet ja yhtenäiset sisäpihat lisäävät viihtyisyyttä, kuten myös uusi kaupunginosapuisto, joka rakennetaan entisen Postintaipaleen paikalle. Kuusi uutta asuinkorttelia nousee hyvien ulkoilumahdollisuuksien viereen Keskuspuiston kupeeseen. Alueelle rakennetaan etenkin perheasuntoja, joiden keskipinta-ala on vähintään 80 neliötä. Korttelipihoista tehdään yhtenäisiä ja vehreitä. Asuinalueelta toteutetaan hyvät jalankulku- ja polkupyöräily-yhteydet Keskuspuistoon ja Käpylän aseman suuntaan. Ilmalan ja Käpylän asemien läheisyys ja toimivat bussiyhteydet takaavat hyvät joukkoliikennejärjestelyt. Alueelle on suunniteltu raitiotievaraus. Asukaspysäköinti toteutetaan keskitetysti pääosin nimeämättöminä paikkoina. Postipuiston alueesta noin 95 prosenttia on kaupungin omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. Muut maanomistajat ovat Posti Kiinteistöt Oy, Liikennevirasto ja Senaatti-kiinteistöt. Pasila kehittyy uusien liikennehankkeiden ja huomattavan lisärakentamisen ansiosta entistäkin merkittävämmäksi ja elinvoimaisemmaksi keskukseksi. Myös asuntojen määrä ja palvelujen tarjonta lisääntyvät voimakkaasti. Itä- ja Länsi-Pasilan ohella uudistuvat Keski-Pasila Triplan ja Trigonin myötä, pohjoispäässä Pasilaa rakennetaan Postipuistoa ja etelässä Konepajan alueella alkaa olla uusi asuntorakentaminen jo valmiina.

