Potilaalta varastettiin pankkikortti ja rahaa – sairaanhoitopiiri irtisanoi työntekijän

Tampereella Tays Hatanpäällä työskennellyt sairaanhoitaja on jäänyt kiinni potilaan pankkikortin ja tunnusluvun varastamisesta ja kortin käyttämisestä. Iäkkään potilaan tililtä on nostettu useaan kertaan rahaa, yhteensä noin 4000 euroa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on irtisanonut työntekijän perjantaina 30.11.2018 kuultuaan työntekijää. Työntekijä on tunnustanut varkauden ja väärinkäytön.

Työntekijä jäi kiinni pankkiautomaattien valvontakameroiden avulla. Poliisi tutkii asiaa ja se etenee syyttäjälle.

Sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Anna Tammisen mukaan tapahtuma on sairaanhoitopiirissä poikkeuksellinen. Sairaaloissa on tapahtunut joskus pieniä näpistyksiä, ja tekijä on lähes poikkeuksetta ollut ulkopuolinen henkilö. Yleensä näpistyksissä on ollut kyse esineistä tai käteisestä rahasta.

– Olemme tapahtuneesta erittäin pahoillamme. Työntekijän irtisanominen oli tässä tilanteessa ainoa oikea ratkaisu, sanoo Tays Hatanpään toimialuejohtaja Arto Ranta.