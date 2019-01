Potilasvakuutuskeskus korvaa vain terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita vahinkoja

Potilasvakuutusjärjestelmään 200 000 vahinkoilmoitusta 30 vuoden aikana 4.5.2017 07:55 | Tiedote

Suomen lakisääteinen potilasvakuutusjärjestelmä täyttää 30 vuotta. Potilasvakuutuskeskukselle (PVK) on tänä aikana tehty yli 200 000 potilasvahinkoilmoitusta. Korvauksia on maksettu noin 63 000 vahingosta ja korvausmeno on ollut kaikkiaan yli 530 miljoonaa euroa.