Powerin Hintabotti ja Masked Singer yhteistyöhön – yllätysten sijaan läpinäkyvyyttä

Masked Singer Suomen syksyn 2023 uudella tuotantokaudella on luvassa tuttuun tapaan arvoituksellisuutta ja yllätyksiä, kun 12 uutta hahmoa kisailee toisiaan ja etsiviä vastaan.

Ohjelmayhteistyössä hahmojen lisäksi lavalla nähdään Powerin Hintabotti eli Power-ketjun hahmo, joka tuo ohjelmaformaattiin vastavoimaksi läpinäkyvyyden aatteen.

Hintabotin hahmon takana nimittäin ei ole arvailua vaativia yllätyksiä, sillä Hintabotti edustaa Powerin hintarobottia, joka pitää samat edulliset hinnat näkyvillä niin verkkokaupassa kuin myymälöissä. Tämän lisäksi hintarobotti vertailee kilpailijoiden hintoja. Elektronisten hintalappujen ansiosta hintarobotin määrittelemät hinnat päivittyvät reaaliaikaisesti niin myymälään kuin verkkokauppaan.



”Korkojen ja elinkustannusten noustua hinnalla on yhä merkittävämpi rooli kuluttajien ostopäätöksissä. Siksi haluamme tehdä Hintabotista näkyvän osan Powerin olemassaoloa”, Power Suomen toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto kertoo.



Powerin Hintabotti juonsi kesällä Bauer Median TOP51-radiokanavalla omaa ohjelmaansa ja soitti ”Powerbiisejä”. Paikka rakastetussa Masked Singer -musiikkiohjelmassa on jatkoa Hintabotin uudenlaisille tempauksille, joissa maskottihahmo on mukana sellaisilla areenoilla, joilla katsojat ja kuulijat viihtyvät.



”Powerin Hintabotti selvisi mainiosti Masked Singerin vierailustaan. Hintabotti-hahmon vierailu ohjelmassa on raikas tapa viedä ohjelmayhteistyö syvemmälle tasolle lähemmäs kuluttajia. Hintabotin hahmovierailun lisäksi Power antaa katsojille mahdollisuuden voittaa hienoja palkintoja hybridiTV:n kautta omalta kotisohvaltaan”, kertoo MTV:n kaupallinen tuottaja Ulla Grönfors-Sarkalahti.



Masked Singerin uudella 9.9. alkavalla kaudella etsivät Maria Veitola ja Janne Kataja saavat rinnalleen laulaja Benjamin Peltosen ja radiotoimittaja-juontaja Jenni Poikeluksen. Juontaja Ile Uusivuori luotsaa ohjelmaa.