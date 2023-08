PP-auto vahvistaa asemaansa liikkumisen edelläkävijänä ja laajenee Raisioon

Suur-Seudun Osuuskaupalle myönnettiin Future Workplaces -sertifikaatti neljäntenä yli 1000 henkeä työllistävänä yrityksenä Suomessa! 24.8.2023 15:00:00 EEST | Tiedote

Kesäkuussa 2023 Suur-Seudun Osuuskauppa SSO palkittiin Future Workplaces -sertifikaatilla osoituksena yrityskulttuurin johtamisesta poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä. SSO on Suomessa neljäs yli 1000 hengen yritys, jolle sertifikaatti on myönnetty. SSO on panostanut työntekijäkokemuksen parantamiseen ja yrityskulttuurin johtamiseen jo pitkään, ja SSO:n ensimmäinen työntekijäkokemusta mittaava Siqni-kysely toteutettiin keväällä 2023. Vastausprosentiksi saatiin huikea 90 %, joka on isolle organisaatiolle erittäin hieno saavutus. Siqnin avulla pureuduttiin syvemmin siihen, mikä SSO:laisille on työssään merkityksellisintä. SSO:n työntekijät kokivat merkityksellisimmiksi asioiksi työpaikallaan mm. vahvan yhteishengen, työn ja vapaa-ajan tasapainon, sekä työympäristön, jossa voi olla oma itsensä. Viime viikolla esihenkilöt saivat tutustua sekä SSO-tasoisiin, että oman yksikkönsä tuloksiin. Esihenkilöpäivillä heille annettiin myös eväät siihen, miten kyselyn tuloksia kannattaa k