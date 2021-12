PPSHP ehdolla Suomen aktiivisimmaksi työpaikaksi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valikoitui Urheilugaalan ehdokkaaksi menestyttyään erinomaisesti valtakunnallisessa työhyvinvointi- ja liikuntatoiminnan arvioinnissa. Suomen Olympiakomitean asiantuntijoiden valitsemille ehdokkaille on Suomen aktiivisin työpaikka -kartoituksen perusteella yhteistä pitkäjänteinen ja hyvin suunniteltu liikunnan ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen sekä uudenlaiset ja innovatiiviset ratkaisut henkilöstön liikunnan lisäämisessä.

Palkinnon saajan valitsee Olympiakomitean muodostama liikunta- ja työelämätoimijoista koostuva asiantuntijaraati.

PPSHP:n työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala ja terveysliikunnan suunnittelija Minna Keskitalo toteavat ehdokkuuden olevan hieno osoitus siitä, että sairaanhoitopiirissä liikunnallisuus on osa työpaikan arkea.

– Pitkäjänteisen työn tuloksena meille on muodostunut liikuntakulttuuri, jossa aktiivinen liikunta nähdään investointina niin johtamisessa kuin henkilöstössäkin. Työkyvyn ja työterveyden edistäminen on erittäin tärkeää, koska työ sairaalassa on vaativaa ja kuormittavaa sekä usein myös vuorotyötä, sanoo Oili Ojala.

Liikunnallisuuteen on tarjottava mahdollisuuksia monipuolisesti, koska sairaalassa on noin 250 tehtävänimikettä ja moninaisia työympäristöjä, muistuttaa Minna Keskitalo.

Liikuntaan aktivointi alkaa jo työterveyshuollon työhöntulotarkastuksessa, josta uusi työntekijä voi saada lähetteen terveysliikunnan suunnittelijan neuvontakäynnille ja näin löytää itselleen sopivat liikunnan muodot.

Erinomaisia tuloksia

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on tarkoitettu työkaluksi työpaikan liikuntaohjelman suunnitteluun ja arviointiin. Sen avulla työpaikka voi selvittää liikuntatoimintansa vahvuudet ja kehittämiskohteet. Kartoituksessa pisteitä sertifikaattia varten pitää saada yli 50 prosenttia, ja sairaanhoitopiirille niitä napsahti hulppeat 94 prosenttia.

– Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen työ henkilöstön liikunnan ja hyvinvoinnin eteen tulee sertifikaatin ja nyt hienon Urheilugaalan ehdokkuuden kautta yhä näkyvämmäksi koko henkilöstölle, Oili Ojala ja Minna Keskitalo sanovat.

Erityisen hyvin hoidettua oli raportin mukaan henkilöstöliikunnan johtaminen, tavoitteet ja resursointi, liikuntapalvelut ja henkilöstön aktivointi liikuntaan sekä liikunta-aktiivisuus. Sairaanhoitopiirin noin 7 000 työntekijästä yli 35 prosenttia harrastaa työmatkaliikuntaa säännöllisesti.

Suomen aktiivisin työpaikka -kartoituksessa todettiin terveyden, työkyvyn ja liikunnan merkityksen sisältyvän monipuolisesti sairaanhoitopiirin toimintaan ja päätöksentekoon.

Ojala ja Keskitalo haluavat kannustaa ja tukea henkilöstöä sekä työyhteisöjä esihenkilöstönsä johdolla suunnittelemaan ja toteuttamaan terveyttä edistävää toimintakulttuuria, jossa työmatkaliikkuminen muodostaa yhden tärkeän osa-alueen.

– Hyviksi havaitut keinot, esimerkiksi kampanjat työmatkaliikkumisen edistämiseksi, tulevat olemaan yksi toiminnan kulmakivistä jatkossakin.

Urheilugaalan Aktiivisin työpaikka -luokassa kilpailevat PPSHP:n kanssa Lidl ja Sony Music Finland.