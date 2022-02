PPSHP yhteistyöhön Istekki Oy:n kanssa - tavoitteena osaamisen varmistaminen

Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluiden in house -yhtiöiden valmistelu on alkanut 11.2.2022 11:35:42 EET | Tiedote

Ateria- ja puhtauspalveluiden in house -yhtiöiden selvitystyölle on nimetty ohjausryhmä. Ohjausryhmä koostuu kuntien ja hyvinvointialueen edustajista. Lisäksi ohjausryhmän työlle on hankittu juridista ja taloudellista asiantuntijapalvelua KPMG Oy:ltä.