Preeco.fi on hintatietoisen suomalaisen suosikkikauppa

Preeco Trading Oy on Suomen suurin pelkästään verkossa toimiva verkkokauppayhtiö. Sen omistus on 100% suomalainen ja yhteensä omistajia on 4 henkilöä: Henrik, Jani, Juha-Matti ja Juho. Sen tavoitteena on pysyä Suomen markkinoilla ja syrjäyttää ulkomainen Suomeen tuleva kasvava verkkokauppojen kilpailu. Sen aseita ulkomaalaista kilpailua vastaan on nopea toimitus, laadukas "in-house" tekeminen ja Suomen halvimmat hinnat(osassa tuotekategorioista).

Yrityksen suurin verkkokauppa on preeco.fi, se on sekatavarakauppa ja sen tavoite on tarjota tuotteet Suomen halvimpaan hintaan. Preeco.fi verkkokaupassa myydään paljon tarvikkeita pihalle, lasten tarvikkeita, eläintarvikkeita ja työkaluja. Verkkokauppa on perustettu vuonna 2012 ja sen valikoima on aina ollut todella laaja. Verkkokaupallamme on varasto Lahdessa, josta pääasiassa tilauksemme lähtevät. Toimitusaika on Suomen sisällä noin 1-2 arkipäivää tilauksesta.

Yrityksemme toinen verkkokauppa on gorillasports.fi. Se on kuntosalitarvikkeisiin erikoistunut verkkokauppa, jonka tuotteita saa vain gorillasports.fi verkkokaupasta. Senkin tavoitteena on olla Suomen halvin kuntosalituotteiden verkkokauppa ja olemmekin onnistuneet siinä erittäin hyvin. Tuotteemme lähtevät pääsääntöisesti meidän Saksan varastolta ja toimitusaika on noin 7 päivää.

Myös suomalainen voi olla halpa! Joten kiitos kun tuet suomalaista yrittäjyyttä ja tilaat meiltä!