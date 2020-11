Preeco.fi Suomen valloitus jatkuu

Perustamisensa jälkeen suomalainen verkkokauppayritys Preeco.fi on valloittanut tuotekategoriat toinen toisensa jälkeen. Yritys ei kavahda kilpailua, vaan toteuttaa missiotaan vakuuttavasi.

2012 vuonna perustetun Preeco.fi verkkokaupan tie on kulkenut voitokkaana kohti Suomen suurimpien verkkokauppojen joukkoa. Jatkuva hartiavoimin tehtävä kehitystyö on johtanut tasaisesti kasvavaan myyntiin. Tänä vuonna Preeco Trading Oy:n liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja myös kannattavuus on parantunut huomattavasti viime vuosista.

Missiona verkkokaupalla on tarjota kilpailijoita vastaavat tuotteet aina edullisemmin. Tehtävää suoritetaan löytämällä ja leikkaamalla kaikki ylimääräiset kustannukset, jotka muutoin näkyisivät tuotteiden hinnoissa.

- Teemme työtä erittäin kilpaillulla alalla, joten tehtävä ei ole helppo. Mutta vaikka muilla yrityksillä on pitempi kokemus, uskon että omaksumme paremmin uusia tapoja toimia, joka antaa meille selvän kilpailuedun, sanoo toimitusjohtaja Juha-Matti Raappana.

- Korona on tehnyt verkkokauppa-alaan uuden säväyksen, kilpailu on kiristinyt entisestään, kun suuret ja vanhat kaupanalan yritykset ovat lisänneet panostustaan verkkokauppaan. Huomattavaa on kuitenkin, että vaikka heillä on suuremmat resurssit ja työntekijämäärät verkkokauppojensa kimpussa, tulokset eivät silti ole kovinkaan mairittelevia. Ongelmana heillä on että he yrittävät tehdä verkkokauppaa kivijalan ehdoilla, mikä ei enää riitä nykyajan verkkokaupassa, tämä näkyy esimerkiksi väärinä tuotteina ja fokus on edelleen kivijalassa, jatkaa toimitusjohtaja Juha-Matti Raappana.

Yritys kuuntelee asiakkaiden kokemuksia

Verkkokauppa haluaa tarjota asiakkaille laajan valikoiman tuotteita kotiin. Uusia tuotteita lisätäänkin myyntiin tiheään tahtiin, ja vanhoihin tuotteisiin tehdään jatkuvasti parannuksia.

- Haluamme tarjota suomalaisille edullisemmin juuri sen, mitä asiakkaat haluavat. Tutkimustyö on tärkeää, ja siihen kuuluu osana myös varsinaisten asiakkaiden kuunteleminen. Asiakaspalaute on meille elintärkeää, jotta voimme kehittää palveluamme juuri asiakkaita varten.

Jo yrityksen alkuvaihesta asti valikoimassa ovat olleet kesäkalusteet, hierontapöydät sekä monipuolisesti erilaiset ajoneuvot. Hankittu kokemus ja kehitystyö ovat tehneet näistä kategorioista äärimmäisen suosittuja suomalaisten keskuudessa.

Nyt tuoteryhmiä on jo yli 100, eikä loppu kasvulle ole näkyvissä.

Painopeitot ovat Preecon uusimpia aluevaltauksia

Yritys pyrkii rohkeasti kohti uusia tuoteryhmiä. Trendiksi asti nousseet painopeitot saatiin nopeasti verkkokaupan Lahden varastolle, jälleen kilpailijoita edullisempaan hintaan.

Painopeitto on nopeasti suosiotaan nostava tuote, jonka tarkoituksena on nopeuttaa nukahtamisaikaa, ja parantaa unenlaatua.

- Suomessa painopeittojen hinnat huiteli pilvissä, niistä pyydettiin toista sataa euroa, käsittämättömiä riistohintoja. Tuotteelle oli selvästi tarvetta, joten päätimme ottaa ne myyntiin, ja puristimme hinnasta kaiken ylimääräisen pois. Nyt meillä on Suomen edullisimmat painopeitot, joihin kaikilla on varaa, ja jotka kilpailevat laadullaan tunnettujen brändien kanssa.

Preeco maahantuo painopeitot omalla SEON tuotemerkillään, ja painopeitot ovat nousseet suureen suosioon verkkokaupassa.

Verkkokauppa tarjoaa painopeitot kolmessa eri materiaalissa, ja useissa eri painoissa. Tärkeää on ollut myös että painopeitteet ovat kaikille sopivia, joten ne ovat myrkyttömiä sekä hypoallergeenisiä.

- Palaute painopeitoista on ollut todella positiivista. Asiakkaat eivät ole meinanneet uskoa että näin laadukkaita peittoja voi saada näin edullisesti.