Prego Booking varausjärjestelmän sijoituskierros ylitti odotukset

Prego Booking keräsi 385 000 Euron rahoituksen varausjärjestelmän kehittämiseen preseed kierroksella. Mukaan sijoittajiksi tulee joukko tunnettuja nimiä, kuten pelialalla vaikuttavat Pietari Päivänen ja Kalle Hiitola Nuard Ventures Oy:n kautta, Framerysta tuttu Samu Hällfors, Petri Väyrynen, Jarkko Forsberg sekä V&N investment group.

Prego Booking on kotimainen IT-alan startup-yritys, joka kehittää täysin uudenlaista SaaS-pohjaista varausjärjestelmää ravintola-alalle.

Toimitusjohtaja Veronica Torkkomäki kommentoi onnistunutta sijoituskierrosta: ”On upeaa huomata, kuinka pitkälle olemme jo päässeet vain kahdessa vuodessa. Tuote on kehitetty markkinoiden tarpeeseen ja tämän sijoituskierroksen avulla saamme nyt kunnolla vauhtia kasvuun. Teemme asioita hyvin eri tavalla kuin muut toimijat, ja tätä on selkeästi kaivattu alalla, niin ravintoloitsijoiden kuin loppuasiakkaidenkin toimesta. Visiomme on uudistaa ravintola-alaa digitaalisesti ja tuoda saumattomat työkalut ravintoloille liikevaihtonsa kasvattamiseen, jotta he voivat tarjota entistä parempaa palvelua asiakkailleen. Suuri kiitos sijoittajille, jotka uskovat Pregon potentiaaliin ja tuovat merkittävää tietotaitoa myös tiimiimme.”

Yrityksen suurin omistaja on Muru-Dining Oy, jossa työskentelevät ravintolakentältä tutut Samuil Angelov, Timo Linnamäki ja Henri Alen. Henri Alen toteaa sijoituksesta seuraavaa:

”Unelma oli saada kasaan pääoman lisäksi osaamista ja ammattitaitoa varsinkin teknologian ja markkinoinnin osalta, jotta saamme ravintolassa tapahtuvan palvelupolun tälle vuosituhannelle ja apua ravintolayrittäjien arkeen. Kilpailu alalla on kovaa, mutta paljon parempaa tiimiä ei voisi olla, jossa käytännön ongelmia ratkotaan aidosti alan sisältä. Ammattilaisilta ammattilaisille. Tavoite on, että tällä rahoituksella pääsemme ohi kilpailijoista käytettävyyden osalta ja voitamme alan sydämet puolellemme.”