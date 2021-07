Premico Morgan Stanleyn hallinnoiman rahaston neuvonantajana historiallisen asuinkiinteistön kaupassa Helsingin Töölössä, myyjänä Kansanvalistusseura.

Morgan Stanley Real Estate Investing

Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) is the global private real estate investment management arm of Morgan Stanley. One of the most active property investors in the world for nearly three decades, MSREI employs a patient, disciplined approach through global opportunistic / value-add and regional core real estate investment strategies. With offices throughout the U.S., Europe and Asia, regional teams of dedicated real estate professionals combine a unique global perspective with local presence and significant transaction execution expertise. As of March 31, 2021, MSREI manages approximately $46 billion of gross real estate assets worldwide on behalf of its clients.

Premico

Premico on vuokra-asuntojen rakennuttamiseen ja omistamiseen erikoistunut kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta; asuntoihin sijoittavat pääomarahastot, sekä palveluliiketoiminta, johon sisältyy kiinteistökehitys, rakennuttamiseen liittyvä konsultointi, sekä vuokra-asuntojen hallinnointi, isännöinti ja vuokraus. Premico on rakennuttanut tai peruskorjannut yli 5000 vuokra-asuntoa ja yhteensä yhtiö hallinnoi yli 6000 vuokra-asuntoa yli 20 kaupungissa. Premico on Morgan Stanleyn paikallinen kumppani Suomessa, yhteisomistuksessa on yli 2000 vuokra-asuntoa.