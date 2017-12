President Niinistö och fru Haukio tar emot traditionella julhälsningar

Suomi 100: Juhlavuosi huipentuu tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoon 1.12.2017 10:47 | Tiedote

Tasavallan presidentin kansliaTiedote 66/20171.12.2017 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö isännöi puolisonsa Jenni Haukion kanssa itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa Presidentinlinnassa keskiviikkona 6. joulukuuta 2017. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi heijastuu niin kutsuvieraissa, musiikissa, tarjoilussa kuin kukkakoristeluissa. Kutsuvieraina legendoja ja nuoria tulokkaita Noin 1900 kutsuvieraan joukossa on ansioituneita osaajia itsenäisyyden eri vuosikymmeniltä. Kutsuvieraissa on pyritty sekä ajalliseen että maantieteelliseen kattavuuteen. Joukossa on sekä legendoja että nuoria kykyjä niin kulttuurin, urheilun, talouden kuin politiikankin aloilta. Kunniavieraita ovat tänäkin vuonna itseoikeutetusti sotiemme veteraanit ja lotat. He saapuvat ensimmäisenä presidenttiparin kättelyyn kello 19 Sibeliuksen Jääkärimarssin soidessa. Mariankadun puoleisen kättelyn päättävät maakuntiaan ja Suomen tulevaisuutta edustavat nuoret. Presidenttipari on kutsunut vastaanotolle jokaisesta m