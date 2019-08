Presidentiltä valtakunnallisesti merkittävät tunnustukset kahdelle Fimlabin ylilääkärille

Fimlabin patologian erikoisalajohtaja Paula Kujalalle ja mikrobiologian erikoisalajohtaja Risto Vuennolle on myönnetty professorin arvonimet. Arvonimen saaminen edellyttää uraauurtavaa asiantuntijatyötä ja merkittävää yhteiskunnallista panosta.

Kaksi Fimlab Laboratoriot Oy:n ylilääkäriä on nimitetty professoreiksi. Professorin arvonimen dosentti Paula Kujalalle ja dosentti Risto Vuennolle myönsi tasavallan presidentti arvonimilautakunnan esityksestä. Kyseessä on julkinen arvonannon osoitus Kujalan ja Vuennon yhteiskunnan hyväksi tekemästä työstä.

Dosentti, ylilääkäri ja patologian erikoisalajohtaja Paula Kujala on työskennellyt Fimlabissa lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Uransa aikana Kujala on tehnyt merkittävää työtä mm. diagnostisen patologian ja eturauhassyövän diagnostiikan parissa. Hän on ollut myös isossa roolissa nyt jo laajalle levinneen HPV-kohdunkaulasyövän seulonnan kehittämisessä.

- Opiskeluaikanani laboratorioalat kuuluivat kliinisteoreettiseen laitokseen. Mielestäni tuo nimi edelleen kuvaa hyvin laboratorion merkittävää roolia lääketieteen kentässä, osana kliinistä lääketiedettä. Teoreettinen taas kuvaa välttämätöntä yhteyttä tieteelliseen taustaan, joka mahdollistaa kehityksen kärjessä pysymisen ja uusien metodien kehittämisen. Fimlabissa katse on aina suunnattu eteenpäin, toteaa Paula Kujala.

Dosentti, ylilääkäri ja mikrobiologian erikoisalajohtaja Risto Vuento on ollut valtakunnallisesti keskeinen vaikuttaja tartuntatautien vastustamistyössä ja hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan kehittämisessä. Työvuosia Fimlabissa kertyi yli 30 vuotta.

- Laboratorioalalla erikoistuminen johti aikoinaan siihen, että sairaaloihin syntyi itsenäisiä erikoisalojen yksiköitä. Fimlabin edeltäjän Laboratoriokeskuksen myötä osaaminen keskitettiin taas yhteen paikkaan. Niin sanottujen raja-aitojen poistaminen on mahdollistanut toiminnan kehittämisen sujuvaksi sekä laboratorion että asiakkaiden näkökulmasta. Tästä hyvänä esimerkkinä on patologia- ja mikrobiologiatiimien saumaton yhteistyö HPV-pohjaisen seulonnan kehittämisessä, sanoo Risto Vuento.

Laboratoriokentän edelläkävijä

Fimlabin kehitys sairaalan osastosta yhdeksi maan suurimmista yrityksistä on ollut esimerkillinen kasvutarina. Kasvun ja kehityksen myötä on havaittu, että eniten lisäarvoa syntyy, kun huippuasiantuntijat ja -osaajat saavat keskittyä siihen, mitä parhaiten osaavat.