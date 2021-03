Presidentti Halonen pitää pääpuheen ja jakaa ensimmäisen #mimmitkoodaa-palkinnon – ”Todella suuri kunnia #mimmitkoodaa-ohjelmalle”

”Erittäin vaikuttavia tuloksia”, arvioi Teknologiateollisuuden Miettinen – Selvitys: #mimmitkoodaa-ohjelma tuomassa softa-alalle tuhansia naisia 4.3.2021 20:47:42 EET | Tiedote

#mimmitkoodaa-ohjelma on kasvanut kolmen toimintavuotensa aikana nollasta jo 7000 naisen muutosvoimaksi. Ohjelman vaikuttavuutta luotaava selvitys kertoo merkittävistä saavutuksista. ”#mimmitkoodaa on innostanut jo lähes 40% osallistujista tulevaan alanvaihtoon. Tämä on huikea lukema, tulossa alalle on siis tuhansia naisia”, tuulettaa Milja Köpsi, ohjelman vetäjä. ”Erittäin vaikuttavia tuloksia. Jokainen tekijä teknologia-alalla on tärkeä”, summaa Marjo Miettinen, Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja.