Presidentti Martti Ahtisaari Huippufoorumin puhujana Oulun yliopistossa 23.5.

Presidentti Martti Ahtisaari kertoo näkemyksiään yhteiskuntamme ajankohtaisista teemoista Maailma Nyt! -huippufoorumissa Oulun yliopistossa keskiviikkona 23.5.2018. Huippufoorumi pidetään Saalastinsalissa (Oulun yliopiston päärakennus, Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaa) klo 14.00–17.00.

Tilaisuudessa pohditaan myös tieteen ja koulutuksen roolia tulevaisuuden rakentajina. Tiede ja koulutus tulevaisuuden tekijöinä -ajankohtaiskeskusteluun osallistuvat professori Kimmo Alajoutsijärvi, Customer Success Manager Karita Kasurinen, akatemiaprofessori Matti Latva-aho, kansanedustaja Tytti Tuppurainen ja professori Seppo Vainio.

Median edustajat ovat tervetulleita foorumiin.

OHJELMA

14.30 Tilaisuuden avaus, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki

Maailma nyt: Yhteiskunta, talous ja ympäristö 2018: presidentti Martti Ahtisaari, haastattelu Elina Lehtinen, CMI

Tiede ja koulutus tulevaisuuden tekijöinä -ajankohtaiskeskustelu

16.30 Päätössanat

Osallistujia pyydetään saapumaan paikalle viimeistään klo 14.15, ovet sulkeutuvat klo 14.30.

Puhujien esittely:

Martti Ahtisaari

Presidentti Martti Ahtisaari on toiminut kansainvälisissä tehtävissä lähes koko työuransa, valtaosan siitä YK:n alaisissa tehtävissä. Presidenttikautensa päätyttyä vuonna 2000 hän perusti Crisis Management Initiative ry:n (CMI), joka on sittemmin kasvanut yhdeksi maailman arvostetuimmista järjestöistä rauhanvälityksen saralla. Tunnustuksena pitkäjänteisestä työstään rauhan puolesta Ahtisaarelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 2008. Presidentti Ahtisaari on Oulun yliopiston alumni.

Kimmo Alajoutsijärvi

Kimmo Alajoutsijärvi on projektiliiketoiminnan (Universitetet i Agder, Norja) ja markkinoinnin (Jyväskylän yliopisto) professori. Hän on myös professori (distant position) Pietarin Higher school of Economicsissa ja Huddersfieldin yliopistossa (Iso-Britannia). Aikaisemmin hän on toiminut mm. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun dekaanina. Hänen viimeisimmät tutkimuksensa käsittelevät erityisesti kauppakorkeakoulujen kehitystä globaaleilla liikkeenjohtamiskoulutuksen markkinoilla.

Karita Kasurinen

Karita Kasurinen on uransa aikana toiminut tekoäly-startup-yritysten liiketoiminnan kehittäjänä. Tällä haavaa Kasurinen työskentelee Customer Success Managerina kansainvälisessä Iris.ai-tiimissä, joka rakentaa tiedettä lukevaa AI-assistenttia. Yritys valittiin viime vuonna maailman kymmenen innovatiivisimman tekoälyfirman joukkoon. Työnsä ohella Karita Kasurinen edistää yrittäjyyttä fasilitaattorina ja tapahtumien järjestäjänä mm. globaalissa Techstars-yhteisössä. Hän on Oulun yliopiston alumni.

Matti Latva-aho

Matti Latva-aho on akatemiaprofessori (tietoliikennetekniikka) Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications (CWC) -tutkimusyksikössä. Hänen tutkimuksensa keskittyy langattomiin tietoliikennejärjestelmiin, erityisesti 5G-verkkoteknologioihin ja muihin tulevaisuuden järjestelmiin. Latva-aho on julkaissut yli 350 kansainvälistä aikakauskirja- ja konferenssitutkimusartikkelia. Nokia Säätiön hallitus palkitsi Matti Latva-ahon vuonna 2015 Nokia Foundation Award -tunnustuspalkinnolla. Matti Latva-aho on suorittanut tekniikan tohtorin tutkinnon Oulun yliopistossa vuonna 1998.

Tytti Tuppurainen

Tytti Tuppurainen (sd.) on oululainen toisen kauden kansanedustaja. Hän on eduskunnan suuren valiokunnan varapuheenjohtaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen. Vuodesta 2015 lähtien hän on toiminut eduskunnan Saksa-ystävyysryhmän puheenjohtajana ja USA-ystävyysryhmän varapuheenjohtajana. Tuppurainen on YK-liiton puheenjohtaja ja Demarinaisten puheenjohtaja. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri Oulun yliopistosta.

Seppo Vainio

Seppo Vainio on Oulun yliopiston kehitysbiologian professori biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa. Hän toimii johtajana Pohjois-Suomen biopankki Borealiksessa ja hänellä on johdossaan tutkimusryhmiä Biocenter Oulussa ja InfoTech Oulussa. Vainion ryhmän tutkimusaihe on kehitysbiologisen kommunikaation mekanismit ja biosensorit. Vainio on johtanut Suomen Kulttuurirahaston Argumenta-hanketta Geenit ja yhteiskunta ja osallistunut hankkeeseen Ihmisen kuolevaisuus. Vainio on toiminut myös Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikössä ja FiDiPro-isäntänä.