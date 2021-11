Presidentti Niinistö työvierailulle Saksaan

Tasavallan presidentin kanslia

Tiedote 31/2021

15.11.2021

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tekee työvierailun Saksaan 21.–23. marraskuuta 2021.

Presidentti Niinistö tapaa Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin Berliinissä maanantaina 22. marraskuuta. Presidentit käyvät viralliset keskustelut Bellevuen linnassa. Kahdenvälisen tapaamisen ja työlounaan jälkeen presidentit jatkavat keskustelua Helsingin hengestä yhdessä suomalaisten ja saksalaisten asiantuntijoiden kanssa.

Maanantaina iltapäivällä presidentti Niinistö on pääpuhujana Körber-säätiön järjestämässä tilaisuudessa, johon osallistuvat myös liittopresidentti Steinmeier ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin pääsihteeri Helga Schmid. Tilaisuuden aiheena on Helsingin henki suurvaltakilpailun aikakaudella (”International Dialogue Revisited: The Spirit of Helsinki in an Age of Great-Power Competition”).

Tiistaina 23. marraskuuta presidentti Niinistö pitää Berliinin Humboldt-yliopistolla puheen, jonka aiheena on tarve vahvemmalle Euroopalle kovemmassa ja vaikeammassa maailmassa (”The case for a stronger Europe in a harder world”). Puheen jälkeen presidentti keskustelee teemasta opiskelijoiden kanssa.