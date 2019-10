Presidentti Niinistöstä Vuoden YK:n ystävä

Vuoden YK:n ystävä -kunniamaininta myönnetään tasavallan presidentti Sauli Niinistölle 21.10. alkavalla YK-viikolla. Kunniamaininta myönnetään nyt kolmannen kerran.

Suomen YK-liiton YK:n ystävät -verkosto myöntää Vuoden YK:n ystävä -kunniamaininnan vuosittain henkilölle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt merkittävästi YK:n tunnettuutta Suomessa ja Suomen aktiivista roolia YK:ssa tai toiminut YK:n roolin vahvistamiseksi kansainvälisesti.

Tänä päivänä tarvitaan entistä enemmän luottamuksen rakentajia ja monenkeskisen yhteistyön puolustajia, ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tehnyt merkittävää työtä tässä suhteessa. Hän on presidenttikaudellaan puolustanut monenkeskistä yhteistyötä kaikilla areenoilla, herättänyt keskustelua kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän tulevaisuudesta esimerkiksi Kultaranta-keskusteluissa sekä edistänyt tasa-arvoa ja kestävää kehitystä omilla aloitteillaan. Hänen presidenttikaudellaan Suomen rooli vuoropuhelun ja luottamuksellisten suhteiden edistäjänä on vahvistunut edelleen.

Presidentti Niinistö on kantanut erityisesti huolta nuorten syrjäytymisestä ja kannustanut nuoria toimiman aktiivisesti yhteiskunnallisina vaikuttajina. Lisäksi hän on toiminut sukupuolten välisen tasa-arvon parantamiseksi HeForShe-kampanjan Impact Champion -lähettiläänä vuodesta 2015 alkaen. Maailmanlaajuinen HeForShe-kampanja haastaa miehet astumaan esiin muutoksentekijöinä ja sitoutumaan toimiin naisiin kohdistuvaa syrjintää vastaan.



Vuoden YK:n ystävän valinnan tekee YK:n ystävät -verkoston johtotiimi. YK:n ystävien tavoitteena on vahvistaa suomalaisten YK-osaamista ja tehdä tunnetuksi Suomen YK-politiikkaa. Verkosto kokoaa suomalaisia yhteen vaihtamaan mielipiteitä ja tarvittaessa kriittisesti arvioimaan YK:n saavutuksia ja haasteita. Verkostoon voivat liittyä kaikki yksityishenkilöt, jotka jakavat sen päämäärät. Liittyä voi täällä: https://www.ykliitto.fi/mika-yk-liitto/ykn-ystavat



Verkosto on perustettu vuonna 2017 ja sen toimintaa ohjaa johtotiimi, johon YK-liiton hallitus on kutsunut YK-asioita laaja-alaisesti seuraavia henkilöitä.

Kunniamainintaa juhlistetaan YK:n päivän seminaarissa 24.10. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täällä: http://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-liiton-tapahtumat/ykn-paivan-seminaari-kohti-kestavaa-ja-rauhanmukaista-maailmaa



YK:n ystävät -verkoston johtotiimiin kuuluvat vuonna 2019:

Professori Helena Ranta (puheenjohtaja)

Hanasaaren kulttuurikeskuksen toimitusjohtaja Gunvor Kronman

OAJ:n erityisasiantuntija Ritva Semi

Toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtanen

Yrittäjä Peter Vesterbacka

Keskustan eduskuntaryhmä, EU-, ulko- ja puolustuspolitiikan asiantuntija Jari Haapiainen

Yrittäjä Lenita Toivakka