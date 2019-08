Presidentti Tarja Halonen ja viulisti Pekka Kuusisto puhuvat kestävästä kehityksestä ja kulttuurista Hanasaaressa

Hanasaari järjestää 29.8.2019 klo 19 presidentti Tarja Halosen ja viulisti Pekka Kuusiston keskustelun. Keskustelu on osa Itämeri-festivaalia, ja se lähetetään suorana Tukholman Berwaldhallenin yleisölle.

Keskustelua seuraa konsertti, Pärt enligt Kaljuste – alla färgers musik, joka lähetetään suorana Berwaldhallenista Hanasaaren yleisölle Espooseen.

”On hienoa, että Hanasaari saa olla vakiintuneen kumppanin kanssa nostamassa esiin niinkin tärkeää aihetta kuin yhteinen Itämeremme”, toteaa Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Tarja Halosen ja Pekka Kuusiston keskustelun lisäksi Itämeri-festivaali tarjoaa kuusi muuta keskustelua, joissa kulttuurista, politiikasta ja tieteestä tunnetut henkilöt käsittelevät kestävää kehitystä ja ympäristöä. Keskusteluiden teemana on Itämeri ja niissä pohditaan, miten kulttuurin, politiikan ja tieteen yhteistyö voi luoda Itämeren alueelle ekologisesti kestävän tulevaisuuden.

Hanasaaren lisäksi yleisölle avoimia keskusteluja käydään Arvo Pärt -keskuksessa Tallinnassa, Alandicassa Maarianhaminassa sekä Riian, Vilnan ja Kööpenhaminan kansalliskirjastoissa. Keskustelut lähetetään suorina lähetyksinä yleisölle sekä isäntäkaupungeissa että Berwaldhallenissa. Keskusteluiden jälkeen lähetetään suorina myös konsertit, joissa kapellimestareina toimivat muun muassa Esa-Pekka Salonen ja Klaus Mäkelä.

Itämeri-festivaalin päättää suorana lähetetty keskustelu Tukholman Berwaldhallenista, jossa ympäristöasiantuntija Johan Kuylenstierna keskustelee muusikko Sofia Jannokin kanssa.

Lue lisää Itämeri-festivaalista: www.balticseafestival.com

Kysymykset Hanasaaren tapahtumasta: viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. 040 767 7373

Kysymykset Itämeri-festivaalista ja Berwaldhallenista: Carin Balfe Arbman, Itämeri-festivaalin tiedotusvastaava, Berwaldhallen, puh. +46 70 633 35 08, carin.balfe_arbman(at)sverigesradio.se

Berwaldhallen on Ruotsin radion (SR) konserttitalo. Itämeri-festivaali, Baltic Sea Festival, on kansainvälinen vuonna 2003 perustettu musiikkifestivaali, jonka tarkoituksena on klassisen musiikin pohjalta edistää rajoja ylittävää keskustelua ekologisesti kestävän tulevaisuuden luomiseksi Itämeren alueelle.